СМИ: Наземные ракеты "Калибр" серьёзно "напрягают" Пентагон

Американские СМИ отмечают, что в Пентагоне недовольны планами России по разработке крылатых ракет большой дальности после выхода из ДРСМД.

Издание Defense News сообщает, что выход США и России из ДРСМД позволяет российским военным "войти в новую эру" ракетно-ядерного оружия, и этим обстоятельством сильно обеспокоены в Пентагоне. Как отмечает издание, до 2021 года Минобороны России проведёт значительное количество работ над существующими типами вооружений, которые могут "подтянуть" по дальности поражения целей.

Как отмечают американские эксперты, в Москве хорошо понимают особенности сложившейся ситуации и приложат усилия, чтобы национальная безопасность России не пострадала. При этом политику США в отношении Российской Федерации в целом и ДРСМД в частности называют "языком ультиматумов", на который "Москва не согласится". Сообщается, что наибольшую обеспокоенность вызывает доработка ракет "Калибр" из морского варианта в "оружие повышенной дальности".