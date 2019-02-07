МИД РФ: Террористы готовят военную операцию в сирийском Идлибе

По данным российских дипломатов, боевики намерены создать в регионе единый оперативный штаб.

Террористы перегруппировываются и готовятся к масштабной военной операции в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По данным ведомства, сразу несколько группировок боевиков договорились действовать сообща.

— Очевидно, что конечная цель террористов — установить контроль над всей Идлибской зоной деэскалации. По поступающим сведениям, они планируют создать единый оперативный штаб с централизованным командованием, — уточнила дипломат.

Как пояснила Мария Захарова, в конце января боевики группировки "Тахрир аш-Шам"* (бывшее название "Джебхат ан-нусры"*. — Прим. ред.) обратились к террористам из группировок "Хуррас ад-Дин"* и "Туркестанская исламская партия"* с предложением начать совместную подготовку к широкомасштабной военной операции. В частности, для этого в регионе боевики развозят к линии соприкосновения запасы отравляющих веществ. По предварительным данным, несколько бочек с хлором были доставлены на юг провинции.

*Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.