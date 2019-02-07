Захарова отреагировала на угрозы военного вторжения США в Венесуэлу

Состав группировки войск, которую США могут задействовать для решения вопроса с переворотом в Венесуэле, не уточняется.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления Соединённых Штатов о возможности прямого военного вторжения в Венесуэлу грубо нарушают Устав ООН, предписывающий всем членам организации воздерживаться от применения силы. Как сообщает ТАСС, из Вашингтона продолжают поступать сигналы о возможности задействования силового сценария с целью свержения законных властей, в том числе путём прямого военного вторжения.

Захарова отметила, что, кроме сигналов о подготовке военного вторжения, звучат провокационные обещания амнистии военнослужащим, готовым сотрудничать с оппозицией. Официальный представитель МИД отметила, что такие заявления — "подстрекательство и пособничество преступлению". Ранее Лайф сообщал, что о возможном военном вторжении в одном из последних интервью упомянул и Дональд Трамп. По словам президента США, ввод американских войск в страну рассматривается как "один из вариантов" решения политического кризиса.