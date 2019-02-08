Научная фантастика. В США заявили о полной бесполезности системы ПРО

Американские эксперты считают, что эффективность противоракетной обороны намеренно преувеличивают.

Американский военно-аналитический журнал War On The Rocks опубликовал разбор новой стратегии развития системы противоракетной обороны, согласно которому эффективность системы ПРО, вне зависимости от участка и эшелона, намеренно завышается американскими военными. Эксперты отмечают: США по-прежнему мечтают создать абсолютно эффективный противоядерный зонтик, но добиться результата в этом направлении долгое время не получается.

Эксперты отмечают, что развёртывание дополнительных позиционных районов на Аляске и в Калифорнии не решит проблему. Перспективное ядерное оружие, в том числе гиперзвуковое, действует за пределами режимов работы американских противоракет. Отмечается также, что "Обзор противоракетной обороны" не позволит американским военным решить ключевые задачи, поскольку для всех вероятных театров военных действий уже подобраны средства противодействия.