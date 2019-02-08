Расчехлили ПВО. Украинская армия получила восстановленные советские С-300

Усиление боеготовности украинские военные объяснили угрозами, которые якобы исходят от российской авиации.

Министерство обороны Украины сообщило о вооружении своих войск противовоздушной обороны зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-300, С-125 и "Бук". Речь идёт о старых списанных советских ЗРК, которые были восстановлены, уточнили в военном ведомстве.

Как заявил полковник ВСУ Юрий Ставский, поставка аналогичных ЗРК в войска будет продолжена, а также пройдут масштабные учения войск ПВО для повышения уровня владения личным составом комплексами "Бук-М1" и С-300П.

— Все учения будут проходить на фоне обстановки, максимально приближенной к боевой, — подчеркнул украинский полковник.

Отметим, зенитный ракетный комплекс С-300 был создан и принят на вооружение ещё в 70-х годах прошлого века, когда Украина была в составе СССР. После распада Советского Союза на балансе нового образованного украинского государства остались несколько сотен единиц этого вооружения. Данные комплексы в зависимости от модификации способны поражать баллистические и аэродинамические цели на расстояниях от 50 до 150 километров.

Присутствие данного вооружения в зоне соприкосновения сил в Донбассе запрещено минским соглашением. Однако мониторинговая миссия ОБСЕ уже фиксировала нарушения этого положения со стороны украинских военных.