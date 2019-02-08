Малыш "Град". На Украине представили новую модификацию РСЗО

Пользователи соцсетей усомнились в необходимости и целесообразности замены автомобиля для ракетной установки.

Украинская компания "АвтоКрАЗ" представила видео с новой базы грузового автомобиля КрАЗ-5401НЕ для размещения 122-миллиметровой реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". Модернизированная боевая машина получила название БМ-21УМ "Берест". Видео с испытаниями автомобиля было размещено на официальном аккаунте компании в YouTube.

На кадрах показаны ходовые испытания машины. Однако практически везде "Берест" с зачехлённой ракетной установкой, что вызвало критику в соцсетях, поскольку неизвестно, как автомобиль справляется с нагрузкой во время стрельб. Часть пользователей отметила и странный внешний вид боевой машины. Из-за огромной кабины грузовик кажется значительно короче других модификаций на базе грузового автомобиля Урал-4320.

Кроме того, был поднят вопрос целесообразности замены базы "Градов", оставшихся с советских времен на базе "Уралов", на "КрАЗы". Отметим, что с 2015 года украинский автозавод активно предлагает свои автомобили КрАЗ-5401 для нужд ВСУ. Однако из-за отсутствия финансирования данные машины чаще шли на экспорт в страны Африки или Ближнего Востока.