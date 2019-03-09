НАТО рвётся в Арктику. США построят базу для атомных подлодок в Норвегии

Помимо новой базы, американские военные также ведут в Норвегии строительство радиолокационной станции, модернизируют сразу несколько аэродромов и портовой терминал Гротсунд.

В последнее время можно увидеть заметки и статьи, что Арктика становится для различных стран наиболее приоритетным регионом для развития. Но освоение Северного полюса, в том числе и военное, по факту уже началось и набирает обороты. В частности, США выбрали Норвегию как наиболее подходящую зону для последующей экспансии в северных широтах. В связи с чем в скором времени в норвежском Тромсё начнётся строительство базы для атомных подводных лодок в Арктике. В МИД России раскритиковали такое решение и пообещали дать соответствующий ответ. Лайф разобрался, как НАТО рвётся в Арктику и что делать России.

Ещё в начале декабря прошлого года, выступая на панельной сессии "Комплексное обеспечение безопасности полярного региона" в рамках 8-го международного форума "Арктика: настоящее и будущее", командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов отметил, блок НАТО активно готовится к наращиванию своих сил в Арктике. А север Норвегии и вовсе становится одним из самых милитаризированных регионов в Скандинавии.

В качестве примера командующий привёл данные об увеличении американского контингента в этой стране с 350 до 700 морских пехотинцев, данные о размещении эскадрильи патрульной авиации "Посейдон" американских ВМС на авиабазе Аннейя. Кроме того, на острове Вардё на севере Норвегии ведётся строительство радиолокационной станции "Глобус-3". Модернизируются сразу пять аэродромов: Бардуфосс, Эвенес, Банак, Эрланн и Рюгге. Также обновляется портовый терминал Гротсунд, предназначенный для обеспечения и приёма американских атомных подводных лодок.

Но, как оказалось, это не весь список. Недалеко от норвежского города Тромсё в ближайшем будущем может появиться ещё одна база США для их атомных субмарин. В российском Министерстве иностранных дел такие планы Норвегии, США и в целом НАТО раскритиковали. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, Москва не оставит без ответа действия Осло по наращиванию военной инфраструктуры и эскалации напряжённости в Северной Атлантике.

— Вопреки историческим традициям добрососедства, сотрудничества в Арктическом регионе Осло продолжает курс на эскалацию напряженности, повышение рисков военной деятельности. Подобная деятельность не будет оставаться без реакции. Российская Федерация предпримет все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, как об этом неоднократно говорилось, — сказала официальный спикер МИД РФ Мария Захарова.

Впрочем, позиция Норвегии понятна, в одиночку эта страна не может претендовать на обширное влияние в Арктике. Как и другие северные страны, входящие в НАТО, включая даже США. Всё дело в труднодоступности региона и его климатической специфике. Для постоянного нахождения там необходимо не только круглогодично содержать базы в северных широтах, но и владеть ледокольным флотом.

А как показали учения НАТО Trident Juncture 2018, проходившие в Норвегии, притом южнее Тромсё и не зимой, военно-политический блок недостаточно готов к "покорению севера". Как сообщал Лайф, бойцы разных стран, привлечённые к учениям, жаловались на выданное им обмундирование. В частности, у военнослужащих Словении оказалась недостаточно тёплой обувь, которая к тому же всё время намокала. А для военных Нидерландов командование и вовсе не стало закупать зимние комплекты одежды, из-за чего бойцам пришлось покупать тёплую одежду за собственный счёт. Позднее Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что из-за холодов выходила из строя и часть военной техники. Кульминацией же этого стали катастрофа и затопление норвежского фрегата Helge Ingstad.

Потому именно наличие ледоколов, может стать главным ответом России пусть и на теоретическую, но военную угрозу в Арктике. Наша страна не только является абсолютным лидером по размерам ледокольного флота, но и готовится спустить на воду первые боевые ледоколы. Ожидается, что подобный корабль, получивший имя "Иван Папанин", поступит на вооружение ВМФ России уже в 2020 году.

Согласно данным разработчиков, боевой российский ледокол будет вооружён артиллерийской установкой АК-176МА 76,2 мм. На борту корабля будет находиться вертолёт Ка-27, который предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника, следующих на глубине до 500 м и удалённых от корабля базирования до 200 км. А главным оружием "Ивана Папанина" станет ракетный комплекс Club-K, являющийся модификацией системы "Калибр". Ракетами данного типа ледокол сможет поражать надводные и наземные цели ракетами "Калибр" на дальности до 300 километров.

Кроме того, российские оружейники разрабатывают сейчас более компактную версию гиперзвуковых противоракетных ракет "Циркон", что позволит российским кораблям более успешно действовать вдали от родных берегов. И, конечно, важно помнить про российский подводный флот, который хоть и уступает по количеству американскому, но по-прежнему невероятно опасен, являясь частью ядерной триады России.

Таким образом, очередная база НАТО в северных широтах хоть и является демонстрацией силы и претензией Североатлантического альянса на господство в Арктике, на деле говорить о возможной военной конфронтации не приходится. Россия не только соблюдает все нормы международного права, не провоцируя никого из соседей, но и способна отстаивать эти права.