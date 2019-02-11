В США планируют создать суперфлот для войны с Китаем и Россией

Кроме обычных кораблей, в составе флота могут появиться и суда для боевых действий в Арктике

Сенатор-республиканец Джим Бэнкс внёс на рассмотрение Конгресса США предложение о кардинальном усилении американских Военно-Морских Сил. План Бэнкса включает в себя усиление практически всех составляющих ВМС. Сенатор предлагает развернуть до 15 авианосных ударных групп, 6 экспедиционных кораблей, 54 корабля снабжения и 8 кораблей для работы в арктических широтах. Соответствующее предложение опубликовано на сайте Конгресса.

Кроме того, сенатор предлагает построить 156 кораблей с различным водоизмещением и ракетным оружием, а функцию стратегического баланса должны поддержать 12 субмарин с баллистическими ракетами и 100 атомных многоцелевых АПЛ. В документе указывается, что такая группировка должна поддерживать боеспособность ВМС в любой точке мира к 2050 году. Отмечается, что среди ключевых противников "новых" ВМС США окажется не только Россия, но и Китай, который, как сказано в документе, пытается создать флот, по боевым возможностям превосходящий ВМС США.