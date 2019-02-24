Цена провокации. Почему британский министр обороны пригрозил России расплатой

Согласно планам главы военного ведомства, в ближайшем будущем Британия отправит свой авианосец в Тихий океан, будет развивать наступательные кибертехнологии и в целом займёт более жёсткую военную позицию.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон подготовил доклад, согласно которому определяется вектор развития британской военной политики на ближайшие годы, особенно в свете возможного выхода страны из состава Евросоюза. Среди главных угроз британский министр выделил Россию и заявил, что Москва должна заплатить высокую цену за свои провокации в отношении стран НАТО. Под провокациями имелись в виду воссоединение Крыма с Россией, конфликт Украины с ДНР и ЛНР, а также отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, уточняется в докладе. Хотя ни один из этих примеров к НАТО не имеет никакого отношения.

В качестве же примера подобной расплаты говорится о планах Лондона отправить в Тихий океан авианосец или развивать кибероружие. Лайф разобрался, что стоит за подобными высказываниями британского министра и какие действия может предпринять Лондон в отношении России.

Гэвин Уильямсон стал широко известен российскому читателю прежде всего благодаря своим резким высказываниям в адрес России. Одно из самых резонансных было сделано в начале прошлого года, когда Уильямсон потребовал от нашей страны "отойти в сторону и заткнуться". Сделал он это после высылки 23 российских дипломатов из Британии по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором Лондон обвиняет Москву.

Впрочем, британский министр отметился и весьма странными заявлениями, связанными не только с нашей страной. Например, что в настоящее время Великобритания способна самостоятельно, без поддержки третьих стран вести боевые действия где бы то ни было — "на европейском континенте, на Ближнем и Дальнем Востоке".

Казалось бы, что к провокационным словам Уильямсона можно и нужно отнестись как к пустому звуку, однако всё обстоит несколько сложнее. Дело в том, что Великобритания в настоящее время пытается вернуть себе статус одной из ведущих военных держав.

Об этом свидетельствует и увеличение количества военных учений, в которых Лондон принимает участие. Некоторые из них и вовсе проводились с использованием статистов, которые должны были играть роль российских военных. Также Британия старается всё больше участвовать в украинском кризисе, а именно Гэвин Уильямсон лично посещал линию соприкосновения в Донбассе, после чего было принято решение продолжить обучение украинских солдат британскими военными инструкторами до 2020 года. А кроме того, ещё одним показательным моментом является то, что королевские войска не покинут Германию даже в случае выхода их страны из состава ЕС. Вот и очередной доклад, несмотря на резкие высказывания в адрес России, содержит всё те же тезисы: Великобритания должна усиливаться.

— Brexit привёл нас к великому моменту в нашей истории. Моменту, когда мы должны усилить своё глобальное присутствие, повысить смертоносность своего оружия и увеличить свой вес... Мы можем создавать новые альянсы, возродить старые и, самое главное, дать понять, что мы являемся страной, которая будет действовать в случае необходимости. Будем нацией, к которой люди могут обратиться, когда миру потребуется лидер, — говорится в документе британского военного министра, передаёт агенство Reuters.

В качестве возможных действий, которые в ближайшем будущем планируют предпринять британские вооружённые силы, — отправка авианосца Королевского военно-морского флота Queen Elizabeth ("Королева Елизавета". — Прим. ред.) в Средиземноморье, у берегов Ближнего Востока, а после и в Тихоокеанском регионе. Планируется, что на борту корабля будут находиться две эскадрильи британских и американских истребителей F-35. Как отмечается в докладе британского министра, этот шаг должен показать России и Китаю решимость Королевства.

Кроме того, заявление о существовании якобы некой угрозы, в данном докладе её роль играет Россия, призвана решить ещё несколько целей, которые имеют вполне конкретный денежный эквивалент. Например, отмечается, даже если Британия покинет ЕС, она остаётся частью НАТО и поддерживает идею президента США Дональда Трампа, что все члены Североатлантического альянса должны увеличить свои расходы на оборону.

— Эта шумиха решает ряд задач. Одна из задач — это, безусловно, оказывать давление на Российскую Федерацию. Через эти фейки, через устрашение. Я думаю, Москва будет реагировать совершенно спокойно, потому что дальше слов никаких действий не будет — речь идёт о взаимодействии ядерных держав. А никто умирать не хочет. Другое значение — англосаксы приступили к глубокому перевооружению. В том числе и армия США. Трамп уже дважды говорил об этом: Соединённые Штаты заняты подготовкой внедрения оружия на новых физических принципах и т. д. Для того чтобы это лучше объяснить, налогоплательщику легче было расставаться с деньгами. Это страшилка (про российскую агрессию. — Прим. ред.), — пояснил Лайфу военный эксперт Александр Жилин.

По мнению военного эксперта, все заявления о провокациях России в отношении НАТО не новы и совершенно несостоятельны. Ведь ранее с подобными обвинениями в адрес Москвы выступал и Генсек НАТО Йенс Столтенберг, критикуя решение Кремля разместить ракетные комплексы "Искандер" на своей собственной территории в Калининградской области.

— Спокойнее надо реагировать на подобные провокации. Они для того и созданы, чтобы мы за них цеплялись и начинали реагировать. Мне кажется, что на многие вопросы в своё время ещё исчерпывающе ответил президент Владимир Путин. Во-первых, объяснил, почему мы модернизировали носители. Во-вторых, открытым текстом сказал, если кто-то думает, что в случае третьей мировой войны удастся отсидеться за "большой лужей", пусть даже не надеется! — подытожил Жилин.