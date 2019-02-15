Военных аналитиков США напугали российские спутники-убийцы

Американские эксперты считают, что Россия и Китай якобы готовят оружие для уничтожения космических спутников США.

Разведывательное управление Министерства обороны США (РУМО) подготовило доклад о том, что Россия и Китай активно разрабатывают лазерное и ракетное вооружение для уничтожения американских спутников. При этом заявляется: если китайские военные только готовятся начать использовать подобные системы, то российские лазерные установки якобы уже находятся на орбите Земли. Лайф разбирался, так ли это.

Стратегический документ американской разведки, получивший название "Вызовы безопасности в космосе", оценивает угрозы, с которыми Соединённые Штаты уже сталкиваются или столкнутся в ближайшем будущем на околоземной орбите. Несмотря на то что речь идёт о космическом пространстве, по мнению военных экспертов, США преследуют всё те же геополитические противники, что и на земле: Россия, Китай, Иран и КНДР. Отмечается, что эти страны, увидев преимущества от проведения космических операций, решили "бросить вызов" США.

Но если Иран и Северная Корея отнесены скорее к второстепенным угрозам (отмечается, что обе страны продемонстрировали возможности глушения сигнала спутников других стран и усиливают свою группировку спутников, которая в перспективе может использоваться для тестирования технологий баллистических ракет), то Россия и Китай представляют прямую опасность для работы США на орбите Земли. В частности, заявляется, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ якобы ещё летом 2018 года вывели на орбиту лазерное оружие, которое предназначено для противоспутниковой миссии.

— Россия продолжает исследовать и разрабатывать сложные орбитальные системы, которые могут иметь двойное назначение. Например, опознавательные и обслуживающие спутники могут близко приближаться к другим спутникам для обследования и потенциально для починки дефектов, вызывающих их неправильную работу. Та же самая технология может быть использована для приближения к спутнику другой страны и осуществления нападения, которое вызовет временные или постоянные повреждения, — говорится в докладе РУМО.

По мнению американских аналитиков, Россия тайно проводит на орбите Земли вооружение своей группировки космических аппаратов, которые в нужный момент смогут вывести из строя спутники США, отвечающие за предупреждение о раннем старте баллистических межконтинентальных ракет. Проще говоря, российские аппараты могут ослепить вероятного противника в момент запуска ракет.

Аналогичные системы якобы разрабатывает и Китай. Заявляется, что Пекин, возможно, уже имеет ограниченные возможности для использования лазерных систем в космосе, однако в первую очередь КНР планирует сосредоточиться на наземном противоспутниковом оружии.

— Китай, вероятно, будет выставлять наземное лазерное оружие, которое может противостоять низкоорбитальным космическим датчикам, к 2020 году, а к середине — концу 2020-х годов он может выставить более мощные системы, которые распространяют угрозу на структуры неоптических спутников, — говорится в докладе.

Помимо создания лазерного оружия и Россия, и Китай, как отмечает американская разведка, работают над ракетами для уничтожения аппаратов, способных поражать спутники на низкой околоземной орбите. По этой технологии американцы уже отдали пальму первенства КНР.

— Китай также сформировал военные подразделения, которые начали обучение с ракетами (предназначенными для уничтожения спутников. — Прим. ред.). А Россия, вероятно, разрабатывает наземную мобильную ракетную систему, способную уничтожать космические цели на низкой околоземной орбите в дополнение к баллистическим ракетам. Эта оружейная система, вероятно, начнёт функционировать в течение ближайших нескольких лет, — считает военная разведка США.

Итог у этого анализа американской разведки вполне предсказуем: Вооружённым силам США стоит вкладываться в обеспечение безопасности своих систем в космосе и дать ответ российским и китайским оружейникам. Проще говоря, экстренно увеличивать бюджеты и милитаризировать космос.

Идея совсем не нова. Примерно 30 лет назад в США действующий тогда президент Рональд Рейган объявил о старте программы Стратегической оборонной инициативы (СОИ), более известной под названием "Звёздные войны". Она предполагала размещение в космосе значительной группировки спутников, которые бы исключали возможность поражения наземных и морских объектов США из космоса другими странами. Предлагались различные виды поражения иностранных ракет и спутников — от лазеров до картечи, которая выстреливала посредством небольшого атомного взрыва.

Ввиду амбициозности проекта первоначально его не восприняли серьёзно и всячески критиковали как попытку распила бюджета. Однако начиная с 90-х в программу стали вкладывать всё больше денег, принять участие в ней изъявили желание некоторые британские компании. В итоге на сегодняшний день США не только располагают самой масштабной группировкой спутников в космосе, но и часть из них в перспективе может быть использована в наступательных операциях американской армии.

В связи с этим возникает вопрос: действительно ли ВКС РФ может бороться с иностранными космическими аппаратами в случае такой необходимости?

Да, может.

Однако речь ни о каких лазерных установках на орбите Земли не идёт. Даже те космические аппараты России, что ранее западные СМИ окрестили "спутниками-убийцами", таковыми не являются, а отвечают за обеспечение связи, наблюдение за Землёй или участвуют в испытаниях новых технологий. А вот технологии уничтожения космических аппаратов на низких орбитах (от 160 до нескольких сотен километров. — Прим. ред.) у нашей страны есть ещё с советских времён.

Впрочем, аналогичные системы есть и у Соединённых Штатов, а вкупе с превосходящим числом спутников и заявлениями РУМО о необходимости наращивания военного потенциала США в космосе это скорее России стоит задуматься об угрозах. Ведь противоспутниковых ракет на все потенциальные цели на низких орбитах может не хватить, а космические аппараты, прежде всего GPS-спутники, находящиеся на дистанции в несколько тысяч километров от Земли, и вовсе оказываются вне досягаемости. Таким образом, США в очередном поиске врагов могут открыть настоящую эпоху "звёздных войн".