Армагеддон из глубины. Почему российский "Посейдон" пугает НАТО

Американские аналитики выяснили, что ядерного заряда, которым оснащён российский глубоководный аппарат "Посейдон", будет достаточно для уничтожения крупных городов и небольших стран. Лайф разбирался, для чего в действительности нужен ядерный беспилотник, который способен уничтожить небольшую страну.

"Развал НАТО", которым американские эксперты пугают людей на Западе, — это не такая фантастическая цель, как кажется на первый взгляд. Издание Business Insider опубликовало прогноз, согласно которому Россия может уничтожить силы НАТО, которые придут "на спасение" таким странам, как Эстония. Глубоководные аппараты "Посейдон" могут не просто нейтрализовать подкрепление, но и ударить по силам НАТО в любой точке мира.

Купирование угрозы

За год, что минул с момента презентации глубоководного аппарата "Посейдон" в рамках Послания президента России Федеральному собранию, уникальное оружие успело обрасти легендами и мифами. Существенных изменений по типовым (для такого оружия) задачам за это время не произошло.

"Посейдон" — это по-прежнему многоцелевая океанская система, способная действовать на недосягаемых для противника скоростях и глубинах. Главное заблуждение американских экспертов (да и любых экспертов вообще) относительно аппаратов "Посейдон" заключается в том, что такое оружие может действовать исключительно против стационарных объектов. Разумеется, "Посейдон" подходит для решения целого спектра задач — от уничтожения военно-морской базы вероятного противника до уничтожения любой группировки кораблей.

Важно понимать, что "натравить" глубоководные аппараты на уничтожение авианосной ударной группировки значительно проще, чем кажется. Даже несмотря на то, что авианосец и корабли сопровождения представляют серьёзную опасность, так называемый контур глубины защищает всего одна подводная лодка (реже две). Американские военные хорошо знают, что с некоторых пор оружие российских подводных лодок работает значительно быстрее обычного. Лучшим примером до появления "Посейдона" в этом отношении была торпеда "Шквал", которая в буквальном смысле слова летала в толще морской воды со скоростью в 200 узлов, что равняется 360 километрам в час или же 100 метрам в секунду. Для сравнения — все торпеды, которыми вооружены американские подлодки и противолодочные корабли, движутся в воде со скоростью 60 километров в час.

Из-за использования газовой каверны (пузыря, в котором движется торпеда) наводить её приходится практически в упор — расстояние стрельбы составляет 15–20 морских миль. "Посейдон", выполненный в лучших традициях "торпеды Сахарова", таких недостатков лишён — глубоководный аппарат хоть и медленнее торпеды "Шквал", однако скорость хода составляет не менее 200 километров в час.

Учитывая боевую часть, мощность которой составляет две мегатонны (две тысячи килотонн), беспилотнику даже не нужно подходить к авианосной ударной группе вплотную — достаточно лишь выйти на дистанцию гарантированного поражения, которая может составлять два-три километра, и произвести подрыв. Если учесть, что заряд "Посейдона" мощнее первой американской плутониевой бомбы имплозивного типа "Штучка" почти в сто раз, то десять кораблей сопровождения и сам авианосец, может, и не превратятся в пар, но будут раскиданы ударной волной в разные стороны. Среагировать на появление одного или нескольких аппаратов почти невозможно — даже если гидроакустики противника успеют засечь малоразмерные беспилотники, времени на реакцию и подготовку торпед уже не останется. При этом главный секрет "Посейдона" заключается даже не в наличии ядерного реактора на борту, а в том, каким именно образом беспилотник с двухмегатонной боевой частью наводится на цель.

Обугленный домик у моря

Главная проблема Соединённых Штатов как вероятного разжигателя третьей мировой — географическая. На протяжении десятилетий удалённость Северной Америки от остального мира и два океана верой и правдой служили американским военным щитом. Однако со второй половины ХХ века, когда атомное оружие и средства для его доставки впервые стали рассматриваться как средства для ведения войн, океан перестал играть роль "спасительного щита", способного исключить саму вероятность ответного ядерного удара.

Важно отметить, что даже при обычном ответно-встречном ядерном ударе львиная доля населения США, рассредоточенного в основном по Восточному и Западному побережьям, будет расщеплена на атомы. В деле планирования армагеддона преуспели советские ракетчики. Простейший симулятор ядерного взрыва позволяет понять масштаб подготовки — всего одна Р36 "Воевода" (она же "Сатана"), упавшая на Вашингтон, за несколько минут гарантированно уничтожит до полутора миллиона человек. Площадь поражения плазменным шаром в эпицентре составит не менее 15 квадратных километров, а зона сплошного поражения сверхвысокими температурами в несколько тысяч градусов поджарит всё живое в радиусе 30 километров.

Чем плотнее населён американский город, тем хуже — простая схема, которая работает даже сегодня, когда заряды для баллистических ракет становятся меньше, однако увеличивается их количество. Если допустить, что Западное побережье США попадает в водоворот ядерной войны наравне с Восточным, то одним из наиболее жарких мест станет тёплый и (пока ещё) уютный город Сан-Диего. Именно здесь размещена главная военно-морская база США в Тихом океане. К ней приписано не менее 50 кораблей, а численность личного состава базы в Сан-Диего составляет не менее 30 тысяч человек, включая обслуживающий персонал. Справедливости ради стоит заметить, что по ключевым объектам вроде таких баз могут наноситься двойные ядерные удары — с помощью баллистических ракет и с помощью беспилотников "Посейдон". Только после первого "захода" боевой части комплекса "Тополь-М" с моноблочной боевой частью от Сан-Диего с его пальмами и уютными домиками останется только пепел ядерной войны. Мегатонная боевая часть за пару минут после вспышки сожжёт всё живое в радиусе 14 километров, а единовременное количество погибших составит не менее 300 тысяч человек. Про функционирование базы ВМС стоит забыть, особенно учитывая, что подрыв беспилотника "Посейдон" заставит умножить разрушения на два.

Скрытая угроза

Если война будет неизбежна, то относительно низкая стоимость глубоководных аппаратов "Посейдон" позволит российскому ВМФ скрытно разместить оружие такого типа с подлодок-носителей практически под носом у противника. Стоит заметить, что численность аппаратов "Посейдон", скорее всего, навсегда останется государственной тайной, однако, исходя из количества стратегических объектов вероятного противника на побережье, можно предположить, что на каждую военно-морскую базу придётся по одному взрыву в две мегатонны.

Простое моделирование ядерного взрыва позволяет установить, что подрыв "Посейдона" на Гавайях без захода в гавань позволит уничтожить половину острова Оаху вместе с легендарной базой Пёрл-Харбор. Та же участь ждёт и базу на острове Гуам в Тихом океане. Сравнительно небольшая площадь одного из Марианских островов (всего 541 квадратный километр) позволит ударной волне уничтожить все здания, корабли и людей от южной до северной части.

Не лучше обстоят дела с базой ВМС США в итальянском порту Гаэта. Ударная волна двухмегатонного взрыва, конечно, не докатится до Рима, однако станет последним, что услышат местные жители в радиусе 25 километров. По одному "Посейдону" может достаться каждой американской базе в Японии, которые очень удачно расположены в непосредственной близости от Тихого океана. Учитывая, что базы ВМС США в Японии, Италии и других частях Европы являются приоритетными военными объектами, спасать второстепенные объекты в случае ответного ядерного удара из глубины не будет никакого смысла. Одним из таких объектов станет Эстония. Симуляция ядерного взрыва позволяет понять, что взрыв "Посейдона" недалеко от набережной Таллина не просто сформирует новый рельеф дна в этом районе, но и превратит в пыль около 200 тысяч человек. В этом смысле "Посейдон" представляет собой уникальное смертоносное и одновременно дешёвое оружие массового поражения, с помощью которого Военно-морской флот России сможет одним ударом купировать угрозу США и НАТО по всему миру, вне зависимости от того, какую часть прибрежной полосы вероятный противник считает своим домом.