В НАТО сообщили о переходе к оборонным мерам после приостановки ДРСМД

При этом генсек Альянса заявил, что организация не намерена размещать новые ракеты в Европе.

Организация НАТО приступит к подготовке оборонных мер после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в преддверии встречи министров обороны Североатлантического альянса сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

— В то же время мы готовимся к миру без ДРСМД. Мы обсудим, какие шаги должна предпринять НАТО, чтобы адаптироваться к ракетам России. Но какими бы ни были эти шаги, они будут взвешенными, скоординированными и оборонительными. Мы не намерены развертывать новые ракеты в Европе, — заявил генеральный секретарь военно-политического блока.

Столтенберг заметил, что в ближайшее время министры обороны стран НАТО соберутся и обсудят развёртывание Россией нескольких дивизионов ракет 9М729. Тем самым генсек в очередной раз возложил всю ответственность за приостановку договора на Москву, хотя именно США первыми заявили о желании выйти из ДРСМД. В то же время Столтенберг подчеркнул, НАТО не хочет новой гонки вооружений.

Отвечая на вопрос журналистов, Генеральный секретарь НАТО отметил, что вопрос о расторжении ДРСМД будет обсуждаться на Мюнхенской конференции по безопасности и в ходе прямых контактов между РФ и НАТО.

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что, пытаясь оправдать свою позицию по ДРСМД, США не только раскручивают информационно-пропагандистскую кампанию, но и искажают содержание диалога между сторонами по принципиально важным вопросам.