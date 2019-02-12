Шойгу рассказал об изменении форм современной войны

Глава Минобороны РФ дал поручение генералам активнее видеть и внедрять передовые технологии и опыт.

Современная война приобрела новые очертания и формы, где теперь нерегулярные армии противостоят друг другу, особенно это продемонстрировала война в Сирии. Об этом во время оперативно-мобилизационного сбора руководства ВС РФ сообщил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу. Он отметил, что, учитывая накопленный опыт, а также весь спектр угроз, Российская армия должна быть готова к новым вызовам.

— Мы видим, что противостояние в Сирии — это совершенно другой тип вооружённой борьбы, принципиально отличающийся от классических войн, в которых противником были регулярные армии, — подчеркнул министр обороны России.

Сергей Шойгу отметил, что всё больше на развитие оперативного искусства влияет наличие и умение использовать высокоточное оружие, системы разведки и радиоэлектронной борьбы. Кроме того, наблюдается процесс автоматизации управления войсками и оружием. При этом происходит интеграция разведывательно-информационных и информационно-управляющих систем.

— Под влиянием этих факторов коренным образом меняется характер боевых действий, появляются новые элементы в работе командующих, командиров и штабов по управлению войсками и оружием, — заявил Сергей Шойгу.

Учитывая все эти факторы, руководители и командиры всех звеньев Российской армии должны не только обладать обширными знаниями, но и должны уметь "видеть и внедрять всё новое и передовое", подытожил министр.