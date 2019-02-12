Мемная атака. Хакеры взломали новейший американский бронетранспортёр

Армия США и представители киберкомандования до сих пор не могут найти злоумышленников

Американское издание The Drive сообщает, что американские бронетранспортёры Stryker Dragoon, отправленные в Европу, были взломаны неизвестной группой хакеров. В специальном докладе комиссии, расследовавшей происшествие, отмечается, что хакеры смогли "существенно ухудшить" эффективность подразделений на поле боя, создав "враждебную среду".

Издание отмечает, что целью атаки были не сами машины, а электронные устройства, образующие единую систему управления войсками на поле боя (ЕСУ). Точные географические координаты инцидента не называются, однако издание отмечает, что большая часть БТР этого типа направлены в Германию и страны Балтии.

Сообщается также, что кроме аппаратуры шифрования и связи атакам подвергались практически все электронные системы, вплоть до системы Blue Force Tracking, необходимой для отслеживания дружественных сил на поле боя.