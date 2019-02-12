Работает как часы. Ракетоносец Ту-160 получит новые ракеты

Как сообщает телеканал "Звезда", Владимир Путин оценил работу по возобновлению производства ракетоносцев Ту-160 в Казани и назвал проект "блестящим".
Мы реализовали в Казани блестящий проект, фактически создали новую машину Ту-160 для вооружённых сил. Сверхзвуковой боевой ракетоносец. И не только сам носитель, но и оружие к нему доработали
Владимир Путин
Путин отметил также, что авиационный комплекс "работает как часы". Ранее Лайф сообщал, что ВКС РФ получат первый серийный глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М в 2021 году. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что работы по воспроизводству Ту-160М в новом облике ведутся в соответствии с графиком. По его словам , самолёт не будет иметь аналогов в мире.
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