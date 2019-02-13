Сверхзвуку быть. Раскрыты характеристики ударного беспилотника "Охотник"

Западные эксперты считают, что ударный дрон сможет работать на недосягаемых для других БПЛА режимах.

Французский журнал Air&Cosmos опубликовал текст с подробным рассказом о том, какими характеристиками может обладать российский реактивный беспилотный аппарат С-70 "Охотник". Авиационный эксперт Пётр Бутовски отмечает, что профиль крыла и стреловидность позволят машине совершать полёты на сверхзвуковой скорости. Электронный "ограничитель", как отмечает Бутовски, могли установить на отметке в 1400 километров в час.

Бутовски пишет, что размах крыла "Охотника" составит 19 метров. Машина заметно потяжелеет — взлётная масса с 20 тонн увеличилась до 25. Пропорционально увеличена и боевая нагрузка — вместо двух тонн бомб и высокоточных ракет С-70 "Охотник" сможет принимать на борт 2800 килограммов средств поражения. Значительно увеличилась и дальность полёта — в отличие от американских ударных машин этого типа дальность полёта "Охотника" составит до 5 тыс. километров.

Стоит напомнить, что именно журнал Air&Cosmos первым опубликовал данные о том, что российскому истребителю пятого поколения ПАК ФА Т-50 будет присвоен индекс Су-57.