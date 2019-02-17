"Я куда-то нажала, и всё пропало". Как хакеры захватили броневики армии США

По мнению американских экспертов, группа хакеров могла получить доступ к единой системе управления американскими подразделениями на поле боя.

Группа неизвестных хакеров взломала электронную систему управления в американских бронетранспортёрах Stryker Dragoon. По мнению западных экспертов, под угрозой контроля со стороны третьих лиц оказалась даже единая система управления войсками США. Примечательно и то, что все данные машины находились в Германии или странах Прибалтики, где НАТО регулярно устраивает учения. Таким образом, появилась вероятность частичной потери управления войсками и дезорганизации не только американской армии, но и Североатлантического альянса. Лайф разобрался, могут ли хакеры отправить западные армии воевать друг с другом.

По итогам военных учений НАТО, прошедших весной прошлого года в Германии и странах Восточной Европы, принимавшие в них участие американские военные подготовили доклад. В частности, он касался использования бронетранспортёра Stryker Dragoon, известного также как XM1296. Эти машины с 2011 года в составе 2-го кавалерийского полка США дислоцированы в Восточной Европе как американский контингент НАТО. А с 2017 года активно привлекаются к учениям в рамках расширенного передового присутствия стран альянса в Прибалтике.

Согласно документам, опубликованным порталом The Drive, выявлен целый ряд недостатков этой бронетехники. А самый тревожный из них — уязвимость электронных систем техники. Как утверждает портал, группа неустановленных хакеров совершила кибервзлом машин. Отмечается, что в результате действий злоумышленников была существенно ухудшена эффективность работы подразделений на поле боя. Кроме того, хакерам якобы удалось создать образ "враждебной среды". То есть электронные системы техники сообщали, что американские военные находятся едва ли не в окружении врагов.

В отчёте не говорится, где и когда именно произошла кибератака и по каким направлениям она велась. Некоторые данные по этому инциденту вовсе оказались в секретной части отчёта. Но как считают специалисты, кроме аппаратуры шифрования и связи атакам подвергались практически все электронные системы, включая электронные устройства, образующие единую систему управления войсками на поле боя (ЕСУ) и вплоть до навигационной системы Blue Force Tracking (отслеживание "синих сил". — Прим. ред.).

Отметим, синий цвет был выбран не случайно. В военной символике НАТО синим цветом принято обозначать дружественные силы. BFT использует данные GPS и предоставляет американским военным и союзным силам информацию о местонахождении дружественных, а иногда и вражеских подразделений в зоне боевых действий. Нарушение работы этой системы может привести к ситуации "дружеского огня", когда военные США или НАТО, не находящиеся в зоне прямой видимости, начнут обстреливать друг друга.

Например, подобный случай произошёл в 2017 году в ходе военных учений в американском штате Нью-Мексико вблизи авиабазы Холломан. Тогда истребители F-16 ВВС США по ошибке выпустили ракеты класса "воздух —земля" по военнослужащим армии США. В результате инцидента погиб один гражданский сотрудник базы, двое военнослужащих получили ранения.

Представить, что управление подобной системой окажется в руках третьих лиц, вражеского командования или просто перестанет работать, — немыслимо и сродни ночному кошмару для Пентагона. Ведь Blue Force Tracking считается военными экспертами одним из самых больших преимуществ американских механизированных войск. В случае отказа этой системы вся американская бронетехника и не только фактически оказывается в "тумане войны" (военный термин, обозначающий отсутствие достоверной информации о текущей обстановке на поле боя. — Прим. ред.).

— Современные военные технологии мало чем отличаются от обычных технологий, исключая цель их применения. Те же компьютеры, те же операционные системы, то же программное обеспечение. Есть, конечно, различные специализированные системы, но они есть и в других отраслях — энергетике, транспорте, ЖКХ и т. п. Поэтому взломать их можно, и такие примеры — к счастью, без нанесения военных ударов — уже были. Кроме того, регулярно публикуются новости о том, что в той или иной военной системе найдены новые уязвимости, которые могут быть использованы злоумышленниками, — рассказал Лайфу специалист в области информационной безопасности и бизнес-консультант компании Cisco Алексей Лукацкий.

Как отмечает специалист, в теории возможно, что хакеры могут вносить не только помехи в работу военных, но и принимать управление на себя техникой или отдавать ложные команды подразделениям, но маловероятно. Хотя вооружённые силы разных стран готовят "боевых хакеров" для того, чтобы в час икс иметь возможность атаковать противника не только на суше, воде, в воздухе или космосе, но и в виртуальном пространстве.

А ведь помимо киберугроз войска могут одновременно подвергаться и воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Что может вообще привести к небоеспособности подразделения американской армии. О чём, например, в апреле 2018 года предупреждал глава командования специальных операций США генерал армии Раймонд Томас.

— Прямо сейчас в Сирии мы находимся в наиболее агрессивной среде РЭБ на планете. Они проверяют нас каждый день, отключают нашу связь, делают невозможным применение наших AC-130 (самолёт артиллерийской поддержки. — Прим. ред.) и так далее, — заявил высокопоставленный американский военный, не называя сторону, использующую средства РЭБ.

В то же время наблюдается парадокс. Несмотря на вскрывшиеся угрозы и даже то, что до сих пор не удаётся установить, кто именно стоял за хакерской атакой на американские бронетранспортёры, США отправят в Европу новые аналогичные машины, сообщает телеканал Fox. Причина усиления контингента уже воспринимается привычно — вероятность российской агрессии в отношении союзников США по НАТО в Восточной Европе, в частности, в Прибалтике.

Другим интересным моментом является то, что 12 февраля Пентагон опубликовал стратегический документ о внедрении и развитии искусственного интеллекта в Вооружённых силах США. Он предопределяет работу Объединённого центра искусственного интеллекта Министерства обороны США, созданного в прошлом году. Ключевой идеей документа является мысль, что современные электронные технологии должны активнее внедряться в армию для ускорения процесса работы, принятия решений и обмена информацией.

Учитывая, что с 2016 года американские власти регулярно и бездоказательно обвиняют Россию во всевозможных кибератаках, включая взлом серверов Демократической партии США во время президентских выборов, не исключено, что и новый инцидент могут "повесить" на Москву — кто бы за ним ни стоял на самом деле. Однако это не даёт ответа на вопрос, насколько защищены американские военные от киберугроз. Особенно если в их планах стоит увеличение доли электронных систем в работе Вооружённых сил США.

— Если говорить именно о хакерах, то системы российского военного ведомства защищены лучше ввиду более высокой информатизации у американцев, а значит, и наличия большей поверхности атаки. Но надо помнить, что атака осуществляется не только хакерами, но и путём привлечения инсайдеров, недовольных текущим положением, запуганных или подкупленных. В этом случае мы одинаково уязвимы перед этой угрозой, — отметил Алексей Лукацкий.