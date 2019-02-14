Минобороны утвердило окончательный облик ПАК ДА

Как сообщает "Интерфакс", облик Перспективного авиакомплекса дальней авиации (ПАК ДА) окончательно определён. Сообщается также, что, согласно официальным данным, стратегический бомбардировщик-ракетоносец нового поколения будет выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло" и построен с применением технологий малозаметности.
Ранее гендиректор ПАО "Туполев" Александр Конюхов сообщил, что сроки разработки перспективного бомбардировщика сопоставимы с периодом создания сверхзвукового лайнера Ту-144. По словам Конюхова, создать машину планируют за пять-семь лет.
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