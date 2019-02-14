Минобороны утвердило окончательный облик ПАК ДА

Отмечается, что Перспективный комплекс дальней авиации будет мало похож на традиционный самолёт.

Как сообщает "Интерфакс", облик Перспективного авиакомплекса дальней авиации (ПАК ДА) окончательно определён. Сообщается также, что, согласно официальным данным, стратегический бомбардировщик-ракетоносец нового поколения будет выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло" и построен с применением технологий малозаметности.

Ранее гендиректор ПАО "Туполев" Александр Конюхов сообщил, что сроки разработки перспективного бомбардировщика сопоставимы с периодом создания сверхзвукового лайнера Ту-144. По словам Конюхова, создать машину планируют за пять-семь лет.