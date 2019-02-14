Пентагон "натравит" нейросети и роботов на Россию и Китай

Американские военные уверены, что таким образом удастся снизить угрозу, которую Россия и КНР представляют для армии США.

В новом отчёте Минобороны США содержатся данные о том, что к противодействию России и КНР будет привлекаться всё больше роботов и автоматических систем. Отмечается, что российские и китайские военные технологии совершенствуются значительно быстрее, чем ожидалось, и представляют реальную угрозу безопасности Вооружённых сил США.

Одним из ключевых подрядчиков по этому направлению станет оборонный гигант Raytheon, на долю которого придутся автоматизированные системы связи и защиты информации, а также системы безопасности на военных объектах. При этом отмечается, что нейросети рано или поздно будут внедрены не только в разведывательные, но и боевые системы, что позволит повысить качество боевых действий.