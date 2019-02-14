"Медаль Иуды". В ДНР предложили наградить Порошенко

По словам автора задумки, дизайн медали находится в разработке, способ доставки награды украинскому лидеру ещё обсуждается.

Украинский президент Пётр Порошенко в ближайшем будущем может быть награждён медалью ДНР. Как сообщил руководитель центрального исполкома общественного движения "Донецкая Республика" Алексей Муратов, награда получила название "Медаль Иуды". Она будет выплавлена из осколков снарядов, выпущенных украинскими военными по территории Донбасса.

— Наши активисты выезжают в прифронтовые территории... Помогая людям, общаясь с ними, они услышали предложение вернуть те снаряды, которые прилетают со стороны Украины, вернуть их обратно Порошенко. Мы долго думали, каким образом это можно сделать, и появились интересные предложения от тех же самых жителей — сделать медаль, медаль Иуды из этих осколков, и передать её адресату, — приводит слова Муратова агентство РИА "Новости".