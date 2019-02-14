Армию России оснастят датчиками контроля за караульными

По мнению разработчиков технологии, устройство может помочь и российским военнослужащим в Сирии.

Российская группа компаний "Стрелец" представила устройство слежения за военнослужащими, несущими караул. Как рассказал журналистам исполнительный директор группы компаний Михаил Левчук, устройство представляет из себя часы. Оно работает при температуре даже до минус 40 градусов по Цельсию, и его практически невозможно сломать или разбить.

— Был сделан продукт для контроля несения службы во всех воинских частях. При заступлении в караул солдатам даются специальные часы, они надевают их на руку, и начальник караула видит местоположение военнослужащего, его физическое состояние, ходит ли он по маршруту. Это такая "радионяня" для начальника караула с учётом его местоположения, — рассказал Левчук.

Как уточняют разработчики, устройство подключено к специальному каналу Минобороны. В него также встроен датчик акселерометра, который позволяет следить за передвижениями караульных.

— Зарядки хватает на 12 часов, а смена караула каждые два часа, то есть это с запасом. И потом рука всё-таки в тепле находится. Мы же говорим о том, что человек одетый и живой, но это устройство работает и при минус 40, — отметил исполнительный директор группы компаний "Стрелец".

По словам Сергея Левчука, новинка может быть применена и российскими военными, участвующими в антитеррористической кампании в Сирии.

— Мы когда были первый раз в воинской части, парни говорили, что ошейники привезли. А когда ты ночью оказываешься один где-нибудь типа Сирии на удалённом посту, уже совсем другое отношение к этой штуке. Ты понимаешь, что ты подконтролен и даже если тебя по башке ударили, чтоб автомат забрать, тебя вовремя спасут, — добавил Левчук.