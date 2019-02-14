Индия закупит 21 истребитель МиГ-29 почти на $1 млрд

Сообщается, что основные условия сделки были оговорены сторонами ещё в январе 2019 года.

Как сообщает газета The Economic Times, в интересах ВВС Индии может быть закуплен 21 истребитель МиГ-29, а общая сумма контракта, включая обслуживание машин и прочие услуги, составит $846,6 млн. Отмечается, что стоимость одного истребителя при этом составит $40,2 млн. Издание подчёркивает, что такая покупка будет более выгодной, чем приобретение французских истребителей Rafale.

Отмечается также, что потребность ВВС Индии к 2021 году может составить не менее 31 эскадрильи. В данный момент на вооружении ВВС Индии состоит не менее 43 истребителей МиГ-29 и не менее 250 истребителей Су-30МКИ.