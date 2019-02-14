НАТО планирует расширить своё присутствие в Чёрном море

Генсек организации отметил, что в рамках поддержки Украины альянс значительно увеличил своё присутствие в море, воздухе и на земле.

Новая группировка кораблей НАТО может появиться в Чёрном море. Планы по расширению контингента Североатлантического альянса в регионе обсуждали в ходе неформального завтрака министр обороны Украины Степан Полторак и генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

— У нас была очень хорошая дискуссия в ходе завтрака. Все члены НАТО поддерживают Украину политически и практически. Мы рассматриваем, что ещё можем сделать. У нас есть различные трастовые фонды, поддержка в кибербезопасности, сотрудничество в акватории Чёрного моря. Мы обсуждаем возможность расширения нашего присутствия в Чёрном море, где через несколько дней пройдут учения с участием кораблей НАТО, — сообщил позднее журналистам по итогам заседания Совета НАТО в Брюсселе генсек альянса.

Также Столтенберг рассказал, что министры обороны стран НАТО обсуждали на саммите инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе, случившийся осенью 2018 года, и рекомендовали украинским властям дальше проводить реформы в своей стране.