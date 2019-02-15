НАТО организует курсы английского языка для украинских военных

Согласно планам организации, обучаться иностранному языку будет около 100 человек в Киеве и Одессе.

Агенство по обеспечению и закупкам НАТО опубликовало заказ на организацию курсов обучения английскому языку украинских военных. Отмечается, что обучать украинцев потребуется на военных базах в Киеве и Одессе.

— Необходимо обеспечить преподавание английского языка в течение двух лет с возможностью продления курса до трёх лет. Большинство военнослужащих будут проходить обучение в Киеве, — говорится в документе.

В контракте поясняется, что потребность в данных курсах возникла в силу реализации проектов трастового фонда НАТО по реформированию систем логистики и стандартизации Вооружённых сил Украины.

Как ранее сообщал Лайф, на портале госзакупок Европейской комиссии был размещён заказ на организацию обучения английскому языку государственных служащих Украины.