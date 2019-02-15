В США назвали главное оружие Су-57 против F-22 Raptor

Американский журнал The National Interest назвал фотонные радары "оружием следующего поколения", из-за которого российские истребители смогут отслеживать любые самолёты противника. Военный эксперт Дэйв Маджумдар считает, что РЛС с радиооптической фазированной антенной решёткой позволят российским истребителям значительно повысить дальность обнаружения целей и точность наведения ракет.
Отмечается, что макет радиофотонного радара, работающего в Х-диапазоне, российские специалисты могут представить уже до конца 2019 года. Маджумдар отмечает, что формирование принципиальной схемы построения радиофотонной РЛС позволит российским специалистам быстро построить локатор не только для истребителей, но и для беспилотных летательных аппаратов. Такая система позволит российским ВКС отслеживать любые американские истребители, в том числе и малозаметные машины F-22 и F-35.
Подробнее прочитать о том, как работают фотонные радары и в чём заключается их преимущество перед обычными РЛС, можно в наших материалах "Смерть для "стелса". Почему Су-35 стал самым опасным истребителем в мире" и "Стелс", я тебя вижу. Как работают квантовые радары?"
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