В США назвали главное оружие Су-57 против F-22 Raptor

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В США назвали главное оружие Су-57 против F-22 Raptor

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Фото: © Википедия

Американские эксперты считают, что понятие малозаметности после разработки новой РЛС может исчезнуть.

Американский журнал The National Interest назвал фотонные радары "оружием следующего поколения", из-за которого российские истребители смогут отслеживать любые самолёты противника. Военный эксперт Дэйв Маджумдар считает, что РЛС с радиооптической фазированной антенной решёткой позволят российским истребителям значительно повысить дальность обнаружения целей и точность наведения ракет.

Отмечается, что макет радиофотонного радара, работающего в Х-диапазоне, российские специалисты могут представить уже до конца 2019 года. Маджумдар отмечает, что формирование принципиальной схемы построения радиофотонной РЛС позволит российским специалистам быстро построить локатор не только для истребителей, но и для беспилотных летательных аппаратов. Такая система позволит российским ВКС отслеживать любые американские истребители, в том числе и малозаметные машины F-22 и F-35.

Подробнее прочитать о том, как работают фотонные радары и в чём заключается их преимущество перед обычными РЛС, можно в наших материалах "Смерть для "стелса". Почему Су-35 стал самым опасным истребителем в мире" и "Стелс", я тебя вижу. Как работают квантовые радары?"

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