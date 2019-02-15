Россия заключила три контракта на поставку оружия Сербии

По словам представителя Ростеха, сербская сторона приобрела различную технику, в том числе и авиационную.

Во время визита российского президента Владимира Путина в Белград с сербскими властями было подписано сразу три контракта на поставку вооружений. Об этом в интервью РИА "Новости" сообщил директор по международному сотрудничеству Ростеха Виктор Кладов.

— Этот год начался удачно: уже подписан ряд контрактов с зарубежными партнерами, в том числе три во время визита нашего президента в Сербию, — отметил представитель госкорпорации.

Как отмечает агентство со ссылкой на собственный источник в сфере ВТС, прежде всего поставляться будут истребители МиГ-29. Как сообщал Лайф, осенью 2017 года Сербия получила от России первые шесть истребителей МиГ-29 из наличия Минобороны РФ. Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу назвал доставленные в Белград самолёты гарантом независимости Сербии.