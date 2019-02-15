Бронейбойный почти в упор. Раскрыты возможности боевой экипировки "Ратник-2"

Разработчики заявляют, что снаряжение отвечает самым высоким стандартам бронезащиты.

Директор по международному сотрудничеству госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов сообщил, что новый бронежилет экипировки солдата "Ратник-2" способен выдержать 10 попаданий бронебойных пуль снайпера с 10 метров, сообщает РИА "Новости". По словам Кладова, "Ратник-2" будет представлен за рубежом на оружейной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби 17−21 февраля.

Отмечается, что в экипировке, разработанной "ЦНИИточмаш", была разработана и применена специальная технология для изготовления бронепанелей, размещаемых в бронежилете. Кладов отметил, что при таких повреждениях пластина не деформируется с обратной стороны, обеспечивая защиту солдата от контузионных повреждений.