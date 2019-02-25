"Сирийские всходы". Военная кампания РФ увеличила продажи российского оружия

По информации Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, несмотря на западные санкции, портфель заказов на военную технику вырос с 45 млрд долларов в 2017 году до 55 млрд долларов в 2018-м.

В столице ОАЭ открылась Международная оборонная выставка IDEX-2019, и в первый же день арабские военные приобрели у России противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) семейства "Корнет-Э" и зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) семейства "Панцирь". По предварительным данным, общая сумма контракта составила более 50 миллионов долларов. Хотя тут важнее не сама сумма, а то, что это далеко не первый контракт российских промышленников с Абу-Даби. После начала антитеррористической кампании в Сирии многие страны наглядно убедились в эффективности российского оружия и начали активно его приобретать. Лайф разобрался, кто и что из оружия закупает у России.

Любая военная кампания, помимо того что решает конкретные политические задачи, является уникальным полигоном для испытания современных вооружений. Сирия, как бы, возможно, цинично это ни звучало, не была тому исключением. С 2015 года российские военные применили в боях с террористами десятки новых видов вооружений — БМПТ "Терминатор", ЗРПК "Панцирь-С1", ракеты "Калибр", многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9" и т.д. При этом часть из испытанного была отправлена на доработку. Были и экземпляры, от которых вовсе решили отказаться. Но, таким образом, на вооружении отечественных войск появилось мощное, эффективное и надёжное оружие. Логично, что такими арсеналами пожелали владеть и другие государства. Как итог — беспрецедентный рост экспорта российского оружия.

— Совсем недавно мы заключили крупнейший за всю историю компании контракт на поставку Индии зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Всего в 2018 году мы осуществили поставки вооружения и военной техники более чем в 40 стран мира. При этом подписали свыше 1100 контрактных документов на сумму около 19 млрд долларов, что почти на четверть превышает аналогичный показатель за весь прошлый год. Эта статистика говорит о том, что качество российского оружия и подтверждённые характеристики являются определяющим фактором для наших партнёров, — говорится в заявлении генерального директора Рособоронэкспорта Александра Михеева по итогам работы корпорации в прошлом году.

"Терминатор-2"

Пожалуй, один из ярчайших примеров — боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", точнее его новая модификация, созданная на базе танка Т-72. И хотя прототип этой машины впервые был представлен публике ещё в 2013 году, только лишь в Сирии произошло первое боевое применение этих машин. Минобороны РФ не раскрывает деталей операций с их участием, но лучшим примером того, что "Терминаторы" себя хорошо зарекомендовали, служит принятие их на вооружение Российской армии в 2018 году.

Практически одновременно с этим стало известно, что одна из африканских стран решила купить сразу несколько сотен БМПТ "Терминатор" на базе танка Т-72. По предварительным данным, речь идёт об Алжире и числе в 300 боевых машин. Притом поставки якобы уже начались. А как позднее сообщал агентству РИА "Новости" начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России Александр Шевченко, интерес к "Терминатору" также проявляют Израиль и Сирия.

Отметим, БМПТ "Терминатор" вооружена двумя пушками калибра 30 мм, крупнокалиберным пулемётом, а также противотанковым комплексом "Атака-Т". Задача машины — огневая поддержка бронетехники в наступлении, в частности нейтрализация живой силы противника, вооружённой переносными противотанковыми средствами.

"Ночной охотник"

Ми-28Н "Ночной охотник" — это современная модернизация проверенного временем и военными конфликтами советского ударного вертолёта Ми-28. От своего прародителя машина отличается большей манёвренностью, защитой от стрелкового вооружения (вплоть до того, что броня корпуса выдерживает попадание осколочно-фугасных снарядов калибра 20 мм. — Прим. ред.), более высокой огневой мощью, а также наличием современного радиоэлектронного оборудования, которое позволяет вертолёту работать практически при любых погодных условиях и в любое время суток.

С началом антитеррористической операции России в Сирии ВКС РФ начали активно применять и "Ночных охотников". В частности, эти вертолёты активно применялись при освобождении от боевиков сирийского города Пальмира.

Уже в мае 2016 года Рособоронэкспорт заключил контракт на поставку Ираку вертолётов Ми-28НЭ — экспортного варианта "Ночного охотника". Позднее представитель Вооружённых сил Ирака сообщил СМИ, что поставленные вертолёты сыграли значительную роль в операциях по освобождению от террористов ИГИЛ* севера страны, включая город Мосул, считавшийся столицей боевиков.

Другим покупателем вертолётов стал всё тот же Алжир. По предварительным данным, контракт был рассчитан на поставку 40 вертолётов.

Отметим, "Ночной охотник" вооружён 30-миллиметровой автоматической пушкой. Также он может нести управляемые противотанковые или неуправляемые (предназначенные для борьбы с пехотой и лёгкой техникой противника. — Прим. ред.) ракеты класса "воздух-земля". Однако разработчики предусмотрели установку ракет "воздух-воздух", что позволяет "Ночному охотнику" бороться с летательными аппаратами противника, включая небольшие беспилотники и даже крылатые ракеты.

"Панцирь"

В сирийской антитеррористической кампании Россией также активно с первых дней начал применяться самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь С-1", прежде всего для охраны российских военных баз. Как сообщал в конце 2017 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, за всё время использования "Панцирей" в Сирии было уничтожено 54 ракеты РСЗО и 16 беспилотных летательных аппаратов. Часть из уничтоженных дронов позднее была представлена на специальной пресс-конференции военного ведомства.

После показанной отличной результативности данные комплексы решили приобрести сразу несколько стран: Бразилия, Бурунди и Экваториальная Гвинея. С последней контракт уже подписан, с Бурунди переговоры продолжаются, а вот бразильцам не хватило средств для покупки, хотя планы приобрести "Панцири" всё ещё есть.

А теперь ещё, как сообщил ТАСС бригадный генерал ВС ОАЭ Мохаммед Хассайни, контракт стоимостью более 12 млн долларов на поставку "Панцирей" заключен и с Абу-Даби.

Это "Триумф"

И хотя непосредственно боевого применения зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" не было, одни только заявленные характеристики этого оружия внушают тревогу его потенциальным противникам, а всем прочим — желание владеть таким же комплексом.

После появления С-400 на российских базах в Сирии вопрос угрозы с воздуха нашим военным практически полностью был нивелирован. А авиации западной коалиции во главе с США, в том числе турецкой и израильской, с тех пор пришлось действовать с учётом того, что они находятся под прицелом российских комплексов.

И если приобретение Китаем двух полковых комплектов ЗРС С-400 выглядит логичным сотрудничеством Пекина и Москвы, то вот намерения Турции, члена НАТО, приобрести "Триумфы" вызвало настоящий шок в Североатлантическом альянсе. Дело дошло до того, что Вашингтон начал прямо угрожать своему союзнику Анкаре экономическими санкциями, если турки не откажутся от покупки российских ЗРС. Однако в 2017 году Турция всё же заключила контракт с Россией на поставку четырёх дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Часть сделки Анкара оплатит сама, а часть — за счёт российского кредита. Ожидается, что первые ЗРС турки получат уже в октябре 2019 года.

Другим покупателем С-400 стала Индия, заключившая с Россией контракт на поставку пяти комплектов до 2023 года. Приобретение обошлось индийской стороне почти в 5,5 миллиарда долларов, что стало рекордной суммой для экспортных сделок отечественной оборонки. Кроме того, договор был заключён в рублях.

По данным различных СМИ, в настоящий момент на приобретение ЗСР С-400 "Триумф" претендуют порядка 40 государств. Среди них называются Саудовская Аравия, Египет, Катар, Вьетнам и другие.

Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" предназначен для поражения средств воздушного нападения, в том числе баллистических и крылатых ракет. Согласно заявленным характеристикам, ЗРК способен осуществлять перехват цели на дальности до 600 километров и успешно поражать их на дистанции 400 километров и высоте до 30 километров.

Проверенная классика

На протяжении нескольких десятилетий отечественная бронетехника заслуженно является одной из главных строк российского экспорта вооружений, флагманом которой являются танки Т-90. И хотя за рубеж они поставляются в различных модификациях с 2001 года, впервые полноценное боевое участие они приняли именно в Сирии.

Первые танки Т-90А были доставлены на базу в Хмеймим практически сразу после начала антитеррористической операции в Сирии. Впоследствии данные машины использовались при освобождении от боевиков Алеппо и Восточной Гуты. Экипажи комплектовались из наиболее опытных сирийских военных, воевавших ранее на танках Т-72. За время боёв неоднократно фиксировались случаи попадания противотанковых ракет, выпущенных боевиками из американских комплексов TOW, которые не причиняли Т-90 значительного урона. А в ряде сирийских СМИ можно увидеть отзывы местных военных об этих машинах, что конфликт в Сирии можно было бы завершить намного раньше, будь у них больше подобных танков.

Так или иначе, но в 2017 году власти Ирака заключили с Россией контракт на поставку российских танков Т-90С. По предварительным данным, партия насчитывает 73 танка.

Деньги есть деньги

Может сложиться впечатление, что поставки отечественного оружия в основном идут лишь давним покупателям вроде Алжира, Египта, Ирака или вовсе в страны третьего мира, что в каком-то смысле может быть воспринято как не очень статусный процесс, словно наше оружие — "оружие для бедных". Это, конечно же, не так. Россия занимает вторую строчку в мире по экспорту оружия после США благодаря качеству своей продукции и широкому охвату стран-потребителей. Только Индия и Китай с их миллиардным населением чего стоят.

Да и, в конце концов, не надо забывать, что деньги есть деньги. Продажа оружия ведь включает в себя не просто передачу конкретного танка или самолёта другой стране, а предполагает военно-техническое сотрудничество — сопровождение техники, обучение иностранного персонала, модернизацию и ремонт. Порой на эти цели тратятся средства не меньшие, чем на саму технику. А для России это прибыль, рабочие места и т.д.

Отметим также, что выше были приведены лишь некоторые образцы российского экспорта. Например, в конце 2018 года Россия выиграла тендер на вооружение средств ПВО Индии. Речь идёт о поставках переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" на сумму 1,5 млрд долларов. Недавно во время визита российского президента Владимира Путина в Белград с сербскими властями было подписано сразу три контракта на поставку вооружений. Прежде всего поставляться будут истребители МиГ-29. А во время стартовавшего в ОАЭ форума IDEX-2019 глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил о проработке контракта на создание производства автоматов Калашникова в Саудовской Аравии.

Впрочем, у Рособоронэкспорта есть чем ещё удивить иностранных военных. Корпорация за прошедший год расширила каталог продукции военного назначения и активно продвигает на мировом оружейном рынке ряд новых образцов военной техники, среди которых ЗРК "Викинг" и "Тор-Э2", лёгкий плавающий танк "Спрут-СДМ1", корабли "Каракурт", "Сарсар", самолёт-заправщик Ил-78МК-90А, военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А(Э).

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.