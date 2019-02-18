Русские сорняки назвали угрозой армии США

На борьбу с растением, которое трудно вывести, будут брошены тысячи специалистов и миллионы долларов.

Инженерные войска США разместили на портале госзакупок тендер на очистку территории военной базы от сорняков. Во внушительном списке дикорастущих растений, доставляющих неудобства армии США, оказались расторопша и обыкновенный чертополох, произрастающие в России.

Согласно описанию тендера, победившей в конкурсе компании предстоит за сезон очистить от сорных растений тысячу гектаров земли в районе базы ВВС и армии США Льюис-Маккорд. Одними из причин "выжигания" опасных сорняков указываются пожарная безопасность и снижение расходов на уборку территории.