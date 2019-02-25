Убийцы танков. Минобороны может получить новейшие супер-ракеты

В документе под названием "Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооружённых Сил Российской Федерации" Минобороны впервые официально признало, что в разработке находится новый противотанковый ракетный комплекс. Лайф разбирался, какие цели будет поражать новое оружие и на какую дальность сможет стрелять.

Заход сверху

Современные танки продолжают "обрастать" всё более современной бронёй. Исключение не составляют ни российские Т-90, ни израильские Merkava, ни американские М1 Abrams, которые для наибольшей защиты "обшивают" динамической защитой. Из-за современных противотанковых ракет средняя дистанция стрельбы по целям заметно возросла. Если лет 20 назад оптимальной дистанцией поражения считалось три-четыре тысячи метров, то теперь уничтожение танков противника происходит с пяти-семи километров, и эти показатели продолжают расти. Предположение, что ракета (даже две или три) в любом случае существенно дешевле танка, оказалось верным. Свежий пример — противостояние йеменских повстанцев-хуситов и саудовских военных в пределах отдельно взятой страны.

Расстрел американских танков М1 Abrams в Йемене происходит ещё советскими ПТРК с расстояния, едва превышающего три-четыре, а иногда и пару тысяч метров. Справедливости ради стоит сказать, что американские "Абрамсы", как бы их ни ругали всевозможные эксперты, не расстреливаются в лоб почти никогда. До 90 процентов всех попаданий по американским танкам приходится на борт и корму. Принимая во внимание откровенно слабую боевую выучку саудовских танкистов, стоит сказать, что в более интенсивных боевых действиях и при условии наличия более-менее обученного экипажа танки обычно не только оказывают сопротивление, но и активно реагируют на ракетные пуски ответным огнём.

Что касается уничтожения танка с первого выстрела, да ещё и в лоб, то это практически невыполнимая задача. Хороший тому пример — "столкновение" российского Т-90 в Сирии с американской ракетой комплекса TOW в 2016 году, когда боевики не смогли пробить броню российской машины одной из самых современных ракет. В большинстве случаев, когда речь идёт о противостоянии с профессиональным экипажем танка, позиция противотанкового расчёта меняется сразу после пуска во избежание ответного выстрела. Именно для таких случаев и были разработаны противотанковые комплексы, реализованные по принципу "выстрелил —забыл". Такие комплексы оснащались ракетами с блоками самонаведения и поражали танк в самое уязвимое место — крышу. Правда, успехов в их создании удалось достичь не всем.

Первый "Джавелин" — комом

Первенство по части "умных" ракет, способных делать "горку" и взрываться над головой у танка противника, по праву принадлежит американцам. Уникальный и фактически единственный в своём роде на протяжении длительного времени, комплекс Javelin передали военным в далёком 1996 году. Правда, с момента принятия на вооружение комплекса до наших дней американское "копьё" дошло практически в первозданном виде. Тандемная кумулятивная боевая часть хоть и оказалась весьма эффективной против устаревших танков и домиков талибов из самана, но практически не оставляла шансов на выживание оператору при столкновении с более подготовленным к войне соперником. Однако об этом чуть позднее.

По сути, система самонаведения с инфракрасной головной частью — единственное достоинство американского комплекса, поскольку ограничения на боевое применение сводят все его преимущества практически к нулю. Главный недостаток американского комплекса в том, что он совершенно не годится для ведения войны зимой. Обильные осадки (снег, дождь и даже туман) постоянно "срывают" метку захвата цели и не позволяют произвести выстрел, попутно разряжая комплектные источники питания. То же самое происходит, если противник выбрасывает перед собой дымовую шашку. Кроме того, для точного наведения на цель требуется соблюсти так называемый принцип теплоконтрастности, то есть цель должна излучать тепло. Если это условие не соблюдается, захват и поражение цели невозможно.

Многочисленные учения США и НАТО с боевыми стрельбами из "Джавелинов" не стоит принимать в расчёт при сравнении характеристик "американца" с другими ПТРК, в том числе отечественными. В реальности операторов американского комплекса уничтожили бы встречным огнём ещё на подходе к цели. Для уничтожения танка вооружённые "Джавелином" солдаты должны подобраться на расстояние двух-двух с половиной километров, откуда вменяемый и обученный воевать экипаж танка без труда достанет противотанковый расчёт осколочно-фугасным снарядом. Важно отметить и другое. Модернизацию комплекса Javelin провели только в конце 2018 года. Обновлённый ПТРК начали производить уже в 2019 году, однако главные изменения коснулись лишь боевой (осколочно-фугасной) части ракет и электроники, облегчающей работу оператора, в то время как дальность пуска осталась прежней.

Своего нет, но скоро будет

В России собственных противотанковых ракет, в которых реализован принцип "выстрелил — забыл", в данный момент нет. Исключение составляют противотанковые комплексы "Гермес", дальность пуска которых составляет 20 километров, однако и применяются такие ПТРК лишь с воздушных носителей. Тем не менее, если верить сообщениям Главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ (ГРАУ), разработка такого комплекса проводится в рамках программы по расширению боевых возможностей Сухопутных войск. Правда, в отличие от прямых зарубежных аналогов — как американских, так и израильских, — комплекс может быть реализован на единой платформе, которая позволит применять ракеты в любых условиях, вне зависимости от климата и типа местности, как "с плеча", так и с любого носителя. В справочнике "Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации" за 2018 год информации о перспективной разработке отведено особое место.

В частности, специалисты Минобороны считают, что принцип "выстрелил — забыл" обеспечит возможность пуска ракеты из малоразмерных неподготовленных помещений и огневых точек, что в современной войне зачастую определяет исход боя. Такой подход к проектированию оружия позволит уничтожать любую технику противника (вне зависимости от типа бронирования) без длительной подготовки и практически "с плеча". Отдельно отмечается, что новый комплекс создают в том числе и для войны в городе. В справочнике Минобороны сказано, что новый ПТРК обеспечит эффективное использование оружия во время боя в урбанизированной местности и существенно расширит боевые возможности данного класса вооружения, обеспечив возможность поражения в ближней тактической зоне движущихся и неподвижных целей. Точные сроки появления комплекса не указываются, однако, по информации источника Лайф в ОПК, на создание нового ПТРК планируют потратить не более трёх-пяти лет.

Танки на грани вымирания

В беседе с Лайфом военный эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов отметил, что направление, в котором развиваются такие системы, в одинаковой мере грозит и существующей, и перспективной бронетехнике самым настоящим вымиранием. По мнению эксперта, процесс полного исчезновения танков с поля боя хоть и не будет быстрым, однако имеет чётко выраженный вектор, и, в конечном счёте, через несколько десятилетий бронетехника будет уничтожаться специальными "умными" ракетами за пределами прямой видимости.

После распространения таких систем выстрел прямой наводкой из танка вообще потеряет всякий смысл. Танк, в свою очередь, превратится в некое подобие пусковой установки с десятком небольших ракет Михаил Барабанов

В качестве примера эксперт приводит сербскую систему ALAS (Advanced Light Attack System), отличительной чертой которой является "пуск в район предполагаемого нахождения цели", а не стрельба с дистанции (даже) пяти-восьми километров. При этом сербская система позволяет совершать "групповую атаку" на обширную территорию и не только уничтожает танки и технику с незначительным уровнем бронирования, но и выискивает вражескую авиацию. В случае преждевременного уничтожения уже захваченной цели ракета не взрывается, а барражирует в районе до получаса. В течение этого времени головка самонаведения осуществляет поиск цели и при захвате немедленно "пикирует" вниз. Базовая дальность таких ракет — 25 километров, однако в версии ALAS-B дальность составляет уже 60 километров, что позволяет "закидывать" ракеты в тыл противнику, уничтожая объекты и технику в тактической глубине обороны.

Каким именно будет новый российский комплекс, пока сказать сложно. Информация о работах над перспективным ПТРК закрыта. Однако военные эксперты высказывают осторожное предположение, что солдат на поле боя по-прежнему должен оставаться как можно дальше от танка или нужного здания. Как будет реализована эта концепция, станет ясно через несколько лет.