"Угрожать нам мы никому не позволим". О каком современном оружии сказал Путин

"Авангард", "Посейдон", "Циркон", "Пересвет" и "Кинжал" — оружие, которое сохранит суверенитет и независимость России в ближайшие десятилетия. Согласно планам Минобороны РФ, новые системы заступят на боевое дежурство уже до конца 2019 года.

"Авангард"

Пожалуй, ни одно из новейших вооружений России не наделало столько шуму в СМИ, как универсальный ракетный комплекс стратегического назначения с гиперзвуковыми маневрирующими боевыми блоками "Авангард". Презентацию этого оружия провёл президент России Владимир Путин почти ровно год назад — во время Послания Федеральному собранию.

Конечно же, главным предметом споров экспертов стали заявленные тактико-технические характеристики ракетного комплекса. Согласно официальным данным, гиперзвуковой комплекс "Авангард" доставляется на орбиту Земли межконтинентальной баллистической ракетой. Притом важно отметить, что с вводом в строй ракеты "Сармат" полёт может осуществляться и через южный полюс планеты в обход всех западных систем ПРО и противовоздушной обороны (ПВО), чего раньше представить было нельзя.

После отделения планирующего крылатого боевого блока от ракеты, которое проходит на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы, "Авангард" начинает движение к цели. Хотя движение — мягко сказано. Блок летит с гиперзвуковой скоростью — по последним данным, до 27 махов. От таких скоростей температура на обшивке корпуса достигает 1600–2000 градусов по Цельсию. Как резюмировал во время послания Владимир Путин, комплекс идёт к цели почти как метеорит, как огненный шар.

Однако, несмотря на эти гигантские перегрузки, "Авангард" способен осуществлять управляемое маневрирование — как боковое, так и по высоте, обходя любые системы ПРО и ПВО потенциального противника.

— Сначала американский генералитет, политики и специалисты с большим сарказмом встретили сообщение президента России Владимира Путина. Но прошёл всего лишь месяц, и американские специалисты напрягли космическую, наземную, военно-техническую разведки. Трамп потребовал точного доклада, есть ли у России такое оружие. Ему доложили: у России такое оружие есть. В тот же час было дано задание Пентагону разработать целую стратегическую программу противодействия так называемой российской военной угрозе с учётом, естественно, гиперзвукового комплекса "Авангард". Эта доктрина, эта концепция буквально неделю назад была представлена Пентагоном Трампу, он её утвердил, — рассказал Лайфу военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.

Однако, по мнению военного эксперта, все старания американских учёных в ближайшем будущем не смогут дать результатов. Чтобы создать оружие, способное сбить "Авангард" во время полёта, США потребуется около 50 лет, считает Баранец.

— Гиперзвуковой блок летит по совершенно сумасшедшей траектории со скоростью 27 махов, т. е. в 27 раз быстрее скорости звука. Если у американцев даже будет суперкомпьютер размером с Белый дом или Пентагон, он всё равно пока по своим качествам не способен рассчитать траекторию "Авангарда". Это оружие мы смело можем назвать непоражаемым. Американцы так и говорят: "У нас от него защиты нет", — подытожил аналитик.

По предварительным данным, первый ракетный полк, вооружённый межконтинентальными баллистическими ракетами "Авангард", заступит на боевое дежурство уже до конца 2019 года. Сперва ракетный полк будет вооружён двумя ракетными комплексами, а в будущем их численность возрастёт до штатной — шести единиц.

"Пересвет"

В марте прошлого года президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию представил новинки отечественного вооружения. Среди них был и лазерный комплекс. Из объявленных новинок про это вооружение было предоставлено меньше всего информации. Российский лидер отметил лишь, что система работает на новых физических принципах, а "специалисты поймут, что наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России в сфере обеспечения своей безопасности".

Позднее Минобороны РФ провело на своём сайте голосование за выбор названия нового оружия. Большинство голосов россияне отдали за то, чтобы боевой лазерный комплекс получил название "Пересвет".

Данные об этом оружии засекречены, однако, по мнению экспертов, "Пересвет" предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны. По предварительным данным, комплекс засвечивает лазерным лучом оптические системы цели. Таким образом "Пересвет" может бороться и с разведывательными космическими спутниками. Например, выводить их из строя в момент старта межконтинентальных баллистических ракет.

Отметим, аналогичные разработки уже давно велись на Западе. Военные аналитики США выделяли ряд сильных сторон этого оружия: луч лазера достигает цели мгновенно, он точнее других видов огнестрельного или ракетного оружия, возможность работы лазерного комплекса зависит лишь от источника энергии, перезарядка не требует много времени, лазер способен выводить из строя не только воздушные, но и наземные или надводные технические средства. Но у "Пересвета" есть важное преимущество перед иностранными аналогами — он уже находится на вооружении российской армии.

— С 1 декабря на опытно-боевое дежурство заступили установки боевого лазерного комплекса "Пересвет", — отметил в конце 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу.

Как позднее уточнили в военном ведомстве, ежедневно личный состав получает теоретические знания в специально оборудованных учебных классах, а практические действия отрабатываются непосредственно на боевой технике.

Как отмечается, поступившие комплексы "Пересвет" развёрнуты в местах их дислокации. Специалисты организовали активную работу по освоению нового вооружения. В частности, они подготовили необходимую инфраструктуру, возвели спецсооружения для размещения техники.

"Кинжал"

Ровно год прошёл с момента презентации гиперзвукового комплекса "Кинжал". Появление этого оружия изменило баланс сил в пользу российской армии и позволило купировать угрозу размещения систем ПРО вблизи российских границ.

Ракеты комплекса Х-47М2 — принципиально новое оружие, которое ранее не использовалось российской армией. В отличие от противокорабельных ракет прошлого поколения "Кинжал" летит существенно быстрее, а для его применения требуются специальные высокоскоростные носители. Вместо старта из пусковых контейнеров на корабле был выбран более удобный способ применения — высотный пуск с истребителей МиГ-31, которые могут выйти в район появления вражеских кораблей. Каждый сверхзвуковой перехватчик может нести по одной ракете комплекса "Кинжал", а для группового пуска в район боевой работы могут быть привлечены "убийцы авианосцев" — самолёты дальней авиации Ту-22М3М, прошедшие специальную модернизацию под новые ракеты.

Каждый ракетоносец может нести до четырёх таких ракет, что фактически означает четыре уничтоженных корабля. В отличие от ракет предыдущего поколения "Кинжал" пикирует на цель сверху, а не врезается сбоку. После отделения от носителя ракета набирает скорость и начинает маневрировать. Скорость полёта в 10 махов (12 тыс. километров в час) и способность менять траекторию в произвольном порядке — главная защита от артиллерийских и ракетных комплексов ПВО, размещённых на кораблях вероятного противника.

Развернуть комплексы "Кинжал" можно на любом из направлений вдоль российских границ. Только во время опытно-боевого дежурства истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" совершили 89 вылетов, в рамках которых МиГ-31 были переброшены на аэродромы как северных, так южных направлений. МиГ-31 не только патрулируют зоны постоянного присутствия кораблей НАТО в Баренцевом море и районах Тихого океана, но и при необходимости могут быть переброшены на аэродромы в Крыму, после чего время реагирования на присутствие любого корабля в непосредственной близости от российских границ сокращается до нескольких минут.

Согласно открытым данным, боевая часть ракеты "Кинжал" может комплектоваться как обычной фугасной проникающей боевой частью, так и ядерным зарядом, мощность которого не раскрывается. Благодаря характеристикам, заложенным в конструкцию самой ракеты и самолётов-носителей, дальность применения "Кинжалов" может составлять до 2 тыс. километров, что позволяет атаковать любые цели без риска зайти в зону действия систем ПВО.

Военные эксперты отмечают, что ракета комплекса "Кинжал" многофункциональна и может быть адаптирована не только для уничтожения кораблей противника, но и объектов на земле. Одним из наиболее приоритетных направлений развёртывания ракет этого комплекса кроме северных границ России, Тихоокеанского побережья и района Чёрного моря может стать Арктика. Для боевого патрулирования в арктических широтах на аэродроме Мончегорск будут развёрнуты две эскадрильи перехватчиков МиГ-31, на базе которых в дальнейшем может появиться полноценный авиаполк.

"Циркон" и "Посейдон"

Владимир Путин заявил, что кроме уже испытанного вооружения успешно идёт работа над новой гиперзвуковой ракетой "Циркон". Запуск ракеты, скорость полёта которой составляет 9 М, возможен как с надводных, так и подводных носителей. До недавнего времени считалось, что ракета способна поражать лишь корабли противника, однако, по словам Владимира Путина, "Циркон" будет способен поражать объекты и на земле. Первыми носителями ракет этого типа должны были стать тяжёлые ракетные крейсеры проекта 1144 "Пётр Великий" и "Адмирал Нахимов", однако не исключено, что "Цирконы" смогут применять и 7 новых многоцелевых атомных субмарин, которые будут переданы ВМФ в ближайшем будущем.

Кроме того, в Послании Федеральному Собранию Владимир Путин заявил о готовности глубоководных беспилотников с ядерной боевой частью "Посейдон" к постановке на боевое дежурство. Президент отметил, что весной 2019 года будет спущен на воду первый носитель глубоководных аппаратов. Кроме того, будет значительно увеличена группировка надводных кораблей. По словам президента, в ближайшее время будут заложены пять кораблей дальней морской зоны. Ещё 16 кораблей такого класса пополнят флот до 2027 года.