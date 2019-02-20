Шойгу рассказал, когда комплекс "Авангард" встанет на боевое дежурство

По предварительным данным, первый полк с комплексом готовится к развёртыванию в Оренбургской области.

Первый полк с ракетным гиперзвуковым комплексом "Авангард" заступит на боевое дежурство в декабре 2019 года. Об этом журналистам сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

— Уже сегодня полным ходом идёт подготовка инфраструктуры ракетного соединения в Оренбургской области к развёртыванию первого полка с комплексом "Авангард". В декабре этого года полк встанет на боевое дежурство, — заявил глава российского военного ведомства.

Отметим, ракетный блок летит с гиперзвуковой скоростью — по последним данным, до 27 махов. От таких скоростей температура на обшивке корпуса достигает 1600–2000 градусов Цельсия. Как резюмировал во время прошлогоднего послания Владимир Путин, комплекс идёт к цели почти как метеорит, как огненный шар. Подробнее о других тактико-технических характеристиках ракетного комплекса, а также о других новейших вооружениях читайте в материале Лайфа.