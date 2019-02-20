Ядерный беспилотник "Посейдон" планируют спустить на воду на "Севмаше"

Как сообщил в Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин, первая подлодка-носитель будет спущена на воду весной этого года.

Атомная подводная лодка с глубоководным беспилотным аппаратом "Посейдон" с ядерной боевой частью на борту будет спущена на воду на "Севмаше" в Северодвинске. Об этом сообщил бывший командующий Северным флотом РФ адмирал Вячеслав Попов.

— В системе строительства новых видов вооружений и военной техники не всегда всё становится известно сразу. Это практика не только наших Вооружённых сил, это общемировая тенденция. Например, на заводе "Севмаш" в Северодвинске есть различные цеха, где строятся подводные лодки, в том числе и носитель беспилотных аппаратов, и у этих цехов разная степень публичности, — рассказал "РИА Новости" Попов.

В то же время руководитель Движения поддержки флота РФ Михаил Ненашев подтвердил агентству, что сдача военным атомной подводной лодки с беспилотником-носителем "Посейдон" произойдёт весной 2019 года.

— Это демонстрация прорыва российского кораблестроения, подлодка является результатом применения разработок предыдущих лет, которыми занимаются предприятия Объединённой судостроительной корпорации, — сказал Ненашев.

Как ранее сообщал Лайф, ВМФ России начал испытания "Посейдона". На Западе же оценили опасность нового российского оружия.