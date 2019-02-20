В США назвали самый смертоносный российский военный корабль

Специалисты по вооружениям считают, что огневая мощь российских кораблей существенно выше, чем у судов американских ВМС.

Американский военный эксперт Роберт Фарли заявил, что тяжёлые атомные ракетные крейсеры проекта 1144 по-прежнему являются самыми опасными кораблями в мире. Как сообщает The National Interest, на протяжении десятилетий корабли этого типа могут одновременно решать сразу несколько задач, среди которых и уничтожение авианосных групп, и борьба с подводными лодками противника.

Фарли отмечает, что крейсеры "Пётр Великий" и "Адмирал Нахимов" после модернизации продолжат "угрожать американским кораблям" в любой точке мирового океана. Кроме того, американский эксперт отметил, что перевооружение кораблей на современные средства обороны и нападения существенно расширит и без того "чудовищные" возможности крупнейших надводных кораблей, созданных во времена "холодной войны".

Напомним, что крейсеры проекта 1144 вооружены 20-ю противокорабельными ракетами "Гранит", которые в рамках модернизации будут заменены комплексами 3К22 с гиперзвуковыми ракетами "Циркон". В рамках послания Федеральному собранию в 2019 году Владимир Путин сообщил, что эти комплексы смогут поражать не только корабли противника, но и наземные объекты на дальности более тысячи километров. Скорость полёта новых ракет составит не менее 9М (почти 10 тыс. километров в час).