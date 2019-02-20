В Минобороны Эстонии сообщили о подготовке к войне

По словам сотрудника военного ведомства, все закупки эстонской армии и проводимые учения свидетельствуют о подготовке к боевым действиям.

Эстония фактически готовится к войне. К такому заключению пришёл глава отдела оборонных инвестиций военного ведомства Кусти Сальм. Как он заявил на конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon, характер военных расходов Минобороны Эстонии свидетельствует об этом.

— Реальные оборонные инвестиции и переорганизация сил обороны показывают, что мы сегодня фактически готовимся к войне. То, что мы покупаем сегодня, какие учения мы проводим, это подготовка к войне, — отметил Кусти Сальм.

Как уточнил военный чиновник, при этом траты должны быть строго целевыми и эстонская армия должна получить как можно больше боеприпасов и оружия с каждого цента, потраченного на обороноспособности республики.

Отметим, Кусти Сальм не стал уточнять, с кем планирует воевать его страна.