Учим Запад считать. Сколько времени нужно "Цирконам" на уничтожение цели

Как отметил Владимир Путин, при скорости полёта в девять махов ракета может поражать цели на расстоянии свыше 1000 километров.

Выступая с Посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин затронул тему современного российского вооружения. В числе главных новинок — гиперзвуковая ракета "Циркон", способная уничтожать наземные и надводные цели на расстоянии свыше 1000 километров, притом оставаясь практически неуязвимой для средств ПВО любого противника. Как отметил глава государства, Россия была вынуждена пойти на разработку такого мощного оружия в ответ на действия США, размещающих свои базы ПРО в Восточной Европе.

А если Вашингтон ещё и решится разместить там ракеты, способные поразить Москву, тогда Россия может разместить "Цирконы" в зоне досягаемости центров принятия решений. Владимир Путин предложил западным партнёрам посчитать время подлёта гиперзвукового оружия до потенциальных целей, а Лайф помог им в этих подсчётах.

Пожалуй, это всем известный факт — чем внезапнее и быстрее происходит нападение, тем меньше шансов у обороняющихся дать отпор. Большинству российских граждан наверняка знаком термин "блицкриг". Это теория молниеносной войны, которую успешно реализовала гитлеровская Германия в начале Второй мировой войны. Немецкие танковые соединения настолько быстро и глубоко врывались на чужую территорию, что даже укреплённые участки обороны оказывались в окружении и вскоре сдавались, так и не приняв должного боя.

И хотя современные вооружения ушли далеко вперёд, значительно снизив значимость танков, факторы скорости и внезапности ничуть не утратили своих значений. Более того, Пентагон на протяжении десятилетий разрабатывает концепцию так называемого быстрого глобального удара или обезоруживающего удара. То есть такое точечное и стремительное применение военной силы, которое бы лишало центры управления государством возможности даже отдать приказ об обороне. Прежде всего речь идёт про страны с ядерным оружием.

Неудивительно, что размещаемые Соединёнными Штатами системы противоракетной обороны (ПРО) в Польше и Румынии воспринимаются Россией как угроза своей безопасности. В частности и потому, что американские комплексы могут быть быстро переоборудованы для наступательных целей. Например, для использования крылатых ракет "Томагавк", дальность которых в версии наземного базирования достигает 2500 километров. А это значит, что в зоне возможного удара оказывается значительная территория европейской части России. Об этом же предупреждал во время послания и президент РФ Владимир Путин.

— Если же они действительно будут произведены и поставлены на европейский континент, а США такие планы имеют, во всяком случае, мы не слышали обратных заявлений, то это резко обострит ситуацию в сфере международной безопасности, создаст для России серьёзные угрозы, ведь у некоторых классов этих ракет подлётное время до Москвы может составить до 10–12 минут. Это и есть очень серьёзная угроза для нас. В таком случае мы будем вынуждены, я хочу это подчеркнуть, именно вынуждены предусмотреть зеркальные и асимметричные действия.Что это значит. Скажу уже сегодня прямо и открыто, чтобы никто нас потом ни в чём не упрекал, чтобы всем было заранее ясно, о чём здесь идёт речь. Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов, — отметил российский лидер.

Под одним из таких вооружений подразумевалась перспективная гиперзвуковая ракета "Циркон". Информация о ней активно стала появляться в прессе ещё с 2016 года. Изначально эксперты предполагали, что данное оружие изначально разрабатывалось как замена появившейся ещё в советские годы противокорабельной крылатой ракеты П-700 "Гранит". Однако со временем стало ясно, что в отличие от своего предшественника новая противокорабельная ракета сможет двигаться на гиперзвуковых скоростях, что принципиально меняло её тактико-технические характеристики и возможности применения.

Например, на сегодняшний день уже известно, что "Циркон" способен поражать не только надводные, но и наземные цели. Ракета развивает скорость до девяти махов и способна преодолевать расстояние свыше 1000 км. Кроме того, для размещения "Циркона" могут быть использованы те же пусковые установки, что уже имеются на вооружении российской армии и флота для запуска высокоточных ракет "Калибр". То есть, как отметил президент, гиперзвуковые ракеты могут быть размещены на морских носителях, серийных надводных кораблях и подводных лодках, в том числе уже произведённых и строящихся. Что в конечном счёте значительно сэкономит средства.

Главным же качеством "Циркона", несомненно, является гиперзвук. На сегодняшний день в мире нет систем для перехвата ракет, использующих такие скорости. Ведь время от начала старта до подлёта к цели будет занимать не более 10 минут.

— Что можно сделать за это время? В лучшем случае обнаружить летящие к цели ракеты, но никак их не перехватить. Такая гиперзвуковая система, как "Циркон", практически прошивает любую систему ПВО и ПРО. Защиты от неё нет, — отмечает контр-адмирал в отставке, Герой России, кандидат технических наук Всеволод Хмыров.

При этом военный эксперт отмечает, что на каждом корабле, оборудованном под использование "Циркона", может находиться до 40 таких ракет. А исходя из количества таких кораблей, проходящих службу в Западной Атлантике и восточной части Тихого океана, а также количества их боезапаса, Всеволод Хмыров делает вывод, что на каждом направлении оказывается "два-три" корабля. Это, в свою очередь, внушает уверенность в поражении командных центров на Западе в случае возникновения подобных угроз. Притом не только в Европе (например, штаб-квартира НАТО расположена в Брюсселе. — Прим. ред.), но и в Северной Америке.

Такие возможности естественно встревожили не только представителей Запада, но и некоторых отечественных журналистов. На встрече президента России с представителями российских информагентств и печатных СМИ глава государства разъяснил, что речь о возможном размещении "Циркона" идёт лишь в ключе, что это станет ответным шагом России на угрозы со стороны США и их союзников по НАТО. Ведь если их ракетам будет до Москвы около 10–12 минут подлётного времени, то "Циркону" понадобится значительно меньше. Путин так и предложил, посчитать сколько именно.

— Они должны посмотреть, где будут находиться носители. Я же сказал, что это морские носители: подводные лодки либо надводные корабли. И их можно поставить — при таких скоростях и при такой дальности их нет необходимости ставить в территориальных водах или даже в особые экономические зоны определённого государства — в нейтральных водах, просто в океане, в нейтральных водах. Никто не запрещает двигаться военным кораблям и подводным лодкам. Плюс они ещё не на территории, они же двигаются, их ещё обнаружить надо. Да, это, может быть, не так сложно, но и не так просто, может быть. Поэтому вы посчитайте, девять махов — тысяча с лишним километров. И у нас в соответствии с современным морским правом исключительная экономическая зона — 400 километров, 200 миль. Вот посчитайте: тысяча километров — девять махов. Как быстро, за сколько минут это изделие может достигнуть той цели, которая будет для неё поставлена? Вот и всё, — подчеркнул Владимир Путин.

Российский президент добавил, что в закрытом режиме Москва уже давно сообщала об этом Вашингтону, что если США создают подобные угрозы России, то на них будет дан соответствующий ответ и это будет не в их пользу.

Понятно, что "Циркон" не сразу же после старта развивает скорость в девять махов. Однако даже с учётом меньших показателей, а также учитывая, что большая часть "центров принятия решений" находится на небольшом удалении от берега, время подлёта "Циркона" составит менее пяти минут. Ещё меньше времени потребуется, если, как предположил на встрече один из журналистов, американские ракеты будут размещены на Украине или в Грузии.

— Вы посчитайте, я же сказал, считать‑то умеете: 9 махов — столько‑то километров. Сколько это будет минут? Это всё просто, как апельсин. Шесть на ум пошло, семь с ума сошло. Посчитайте, сколько это будет. И Грузия, и Украина большого выигрыша им не даст. Это всё будет соответствовать уровню угрозы, создаваемой для нас, — подытожил российский лидер.