Почему разведчики НАТО зачастили к границам России

За минувшую неделю российские военные зафиксировали пребывание в воздухе вблизи с территорией России 15 пилотируемых и беспилотных аппаратов. Истребителям ВКС РФ трижды приходилось подниматься в воздух, чтобы не допустить пересечения государственной границы. Лайф разобрался, кто и как ведёт разведку у российских территорий.

В отличие от средств ПВО предыдущего поколения, разработанных во времена "холодной войны", современные российские средства противовоздушной обороны практически не имеют ограничений в режимах работы и позволяют сбивать нарушителей госграницы на любой высоте, в любое время суток и при любых погодных условиях. Благодаря такому прогрессу западные разведчики больше не пытаются повторить "маршрут Пауэрса" и не могут залетать вглубь территории России.

Однако современные средства разведки позволяют "смотреть" вглубь территории даже не пересекая границы. Этим и пользуются в отношении России Соединённые Штаты, их союзники по НАТО и не только. Наибольший интерес для военной разведки США/НАТО в настоящее время представляют Крым и Краснодарский край, Калининградская, Псковская и Ленинградская области. Кроме того, под пристальным наблюдением самолётов-разведчиков находятся и российские базы в Сирии — в Тартусе и Латакии.

В зоне особого внимания

Согласно данным сервиса Planeradar.ru, отслеживающего перемещение самолётов по включенным транспондерам, чаще всего около российских баз в Сирии можно заметить борты патрульных противолодочных самолётов Boeing P-8A Poseidon ВМС США. Чуть реже американская противолодочная авиация работает в акватории Чёрного и Балтийского морей.

Эти самолёты были созданы на замену устаревающим Lockheed P-3 Orion, которые также иногда появляются вблизи российских границ. Самолёты обоих типов после модернизации "научились" проводить разведку, но в первую очередь были заточены для борьбы с подводными лодками и надводными кораблями вероятного противника. "Посейдон" способен нести до девяти тонн различных типов вооружения — от противокорабельных крылатых ракет и торпед до морских мин и авиационных бомб.

Куда чаще вокруг Крымского полуострова и остального черноморского побережья России можно увидеть самолёт радиоэлектронной разведки Boeing RC-135 в различных модификациях. Этот самолёт используется не только американскими военными — кроме ВВС США RC-135 стоят на вооружении Королевских ВВС Великобритании. Экипаж этих самолётов состоит из 21 человека — два пилота, штурман, два бортинженера. Все остальные члены экипажа — специалисты по радиоэлектронной разведке, из которых шестеро являются специалистами по конкретному региону, где проводится разведка.

Эти же самолёты регулярно снуют в воздушном пространстве Европы, "прощупывая" радиолокационный фон рядом с Калининградом, Псковской и Ленинградской областями и другими регионами России. Примечательно, что воздушное пространство для ведения разведки американцам и британцам свободно предоставляют страны Прибалтики, Польша и Литва. Калининградская область в списке наиболее интересных военных объектов стоит особняком и наравне с Крымом является зоной особого внимания американской и натовской радиоэлектронной разведки. Подсматривать и подслушивать за российскими военными пытаются и те, кто официально сохраняет нейтралитет. Практически ежедневно над Балтикой летает самолёт радиоэлектронной разведки ВВС Швеции Gulfstream GIV SP.

Остриё разведки

Кроме того, в непосредственной близости от Калининграда, а также в районе Донбасса и Крыма, регулярно шпионит и высотный беспилотник-разведчик RQ-4B-30 Global Hawk, принадлежащий ВВС США. Этот беспилотный самолёт способен вести непрерывный мониторинг в течение 30 часов на высоте 18 тыс. метров. За один вылет американские военные успевают обследовать сразу два ключевых района: сначала БПЛА проводит разведку вдоль линии разграничения сил ВСУ и позиций вооружённых сил ДНР и ЛНР в Донбассе, а затем летит в акваторию Чёрного моря и делает длинный крюк вдоль границ Крыма.

Другой территорией, хоть и не являющейся частью Российской Федерации, которой в последние несколько месяцев стала активно интересоваться американская разведка, является Приднестровская Молдавская Республика (ПМР или Приднестровье). Беспокоить такая активность американской авиации может сразу по нескольким причинам. Во-первых, в ПМР размещена Оперативная группа российских войск, которая в своё время вошла в регион в качестве миротворцев для предотвращения боевых действий между Молдавией и ПМР.

Во-вторых, своё воздушное пространство для мониторинга у границ Приднестровья предоставляет Украина. Чаще всего в небе можно наблюдать самолёт-разведчик Beechcraft MC-12W Liberty ВВС США или гражданский Beech King Air 200T, принадлежащий компании Dynamic Avlease Inc. Эта фирма уже несколько лет выполняет полёты в интересах Вооружённых сил США в Прибалтике и Афганистане. Эти небольшие турбовинтовые самолёты-разведчики, как правило, кружат около Рыбницкого района ПМР, столицы — Тирасполя и Молдавской ГРЭС, расположенной рядом с городом Днестровском.

Такое обилие иностранных разведчиков у российских границ или около зарубежных военных баз РФ совсем не означает, что против нашей страны готовится агрессия. Однако совершенно точно можно сделать вывод о том, что зарубежные страны, и прежде всего США, хотят знать о каждом шаге, каждом действии российских военных. Не исключено, что таким образом американские военные успокаивают не только себя, но и особенно нервных украинских друзей, для которых любое движение российских войск на местах постоянной дислокации — повод заявить об агрессии.

Аналогично американские военные ведут себя в отношении прибалтийских государств, руководство которых регулярно сообщает о подготовке "российского вторжения" и готовится к войне непонятно с кем. Однако, как можно понять из молчания американских военных, регулярно изучающих приграничные с Прибалтикой области России, никаких признаков наступления и близко нет. Иначе об этом бы уже трубили все западные СМИ.