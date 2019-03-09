Не болтай! Российских военных предупредили о риске вербовки

Российское военное ведомство разработало памятку для солдат и офицеров, проходящих службу за границей. Кроме ограничений на использование гаджетов в памятке появился пункт, предупреждающий, что российского военного могут попытаться завербовать иностранные разведки. Лайф разбирался в особенностях нового документа.

Почти кодекс

Документ, получивший название "Памятка военнослужащему, выполняющему специальные задачи за пределами территории РФ" уже поступил в войска. Фактически он объединяет всю ту информацию, что содержится в различных ведомственных указах и законодательных актах, например "О статусе военнослужащего" или "О государственной тайне". Потому, как сообщают "Известия", после ознакомления с памяткой военным предстоит расписаться под доведённой до них информацией. За нарушение некоторых пунктов, записанных в документе, может наступить не только дисциплинарная, но и уголовная ответственность.

В частности, имеются в виду статьи уголовного кодекса "Государственная измена" и "Шпионаж". Под этим подразумевается передача российским гражданином иностранному государству, организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе. А также оказание помощи, в том числе и информационной (вольно или по неосторожности), иностранным государствам в действиях, которые были направлены против безопасности России.

К таким преступлениям, например, могут отнести публикацию расположения зенитно-ракетных комплексов С-400, выполняющих задачу по противовоздушной обороне российских баз в Сирии. Этот пример, конечно, упрощён для понимания, но позволяет легко оценить, как это угрожает безопасности российских военных. Притом не обязательно, чтобы действия бойца были намеренным. Он может даже не подозревать, что совершает преступление, просто размещая в соцсетях своё фото на фоне ЗРК.

Именно по этой причине один из главных запретов, указанных в памятке, связан с ограничением использования военнослужащими мобильных телефонов, в особенности смартфонов, и других электронных устройств, имеющих выход в Интернет и функцию определения местоположения. Кроме того, запрещается публиковать в Сети данные о своей службе — наименование воинской части и её дислокацию, данные о сослуживцах и командирах, наличии и типах вооружения и так далее. Запрещено даже хранить подобные сведения на личных носителях.

Не болтай!

Сохранять бдительность необходимо не только в Интернете, но и в общении по телефону, даже если речь идёт о родственниках. Кроме перечисленных выше данных военнослужащим запрещается также называть страну пребывания.

Отдельно подчеркивается, что российские военнослужащие за рубежом являются объектом повышенного интереса сотрудников иностранных спецслужб, а потому некоторые из них даже могут подвергнуться вербовке. Чтобы этого не произошло, в памятку включён целый ряд рекомендаций. В первую очередь военные озаботились превентивными мерами и решили исключить саму возможность передачи третьим лицам секретных данных. Например, необходимо оставлять все служебные документы в сейфе и не выносить их за пределы военной базы, находящейся за рубежом. Максимум, что должен иметь с собой российский военный из документов, — это служебное удостоверение.

Смотреть по сторонам

Покидать расположение части, согласно памятке Минобороны, рекомендуется только с разрешения своего непосредственного начальника. А находясь за пределами базы, не вступать в контакт с местными жителями и иностранцами. Если же общения не избежать, то стараться придерживаться легенды своего пребывания за границей, если таковая имеется. В противном случае просто избегать разговора на служебные темы.

Прежде всего от военных требуется сохранять бдительность и выдержку. В случае возникновения подозрений в вербовке или даже простого контакта с иностранцем, враждебно настроенным к России, необходимо немедленно доложить об этом своему командиру. Если же иностранец прямо предлагает "сотрудничество", то военный должен выиграть время, хотя бы чтобы доложить об этом командиру. Вербовщику рекомендуется ответить нейтрально — якобы, нужно обдумать его предложение, прежде чем дать окончательный ответ.

Впрочем, далеко не всегда иностранные спецслужбы будут вести себя доброжелательно при вербовке, и может случиться так, что на российского военного будет оказываться давление, чтобы он согласился сотрудничать. Памятка предусматривает и этот вариант. Например, в случае задержания правоохранительными органами в стране пребывания военнослужащий должен потребовать предоставить ему возможность сделать звонок командованию и запросить визит представителя российского посольства. До появления официального представителя России в стране пребывания военным рекомендуют не отвечать ни на какие вопросы, не подписывать протоколов и бумаг, даже если в отношении них используются угрозы и запугивания.

Молчание — золото

Конечно, памятка посвящена не только способам противостояния вербовке иностранными разведками. Она содержит и обыкновенные рекомендации поведения за рубежом. В частности, российские военные должны с уважением относиться к традициям и обычаям местных народов. Быть корректными в общении и проявлять такт, при этом не реагировать на оскорбления и провокации.

Также памятка настоятельно рекомендует солдатам и офицерам ознакомиться с ключевой информацией о стране, куда предстоит командировка: её государственным устройством и проводимой политикой (в особенности взаимоотношениями с Россией), географическими и климатическими характеристиками, социальными, культурными и религиозными факторами и т. д. Эти данные, конечно, будут предоставлены военнослужащим на специальных занятиях перед отправкой за границу, однако чем лучше военный будет знать регион, тем легче и продуктивнее он будет выполнять свои обязанности и тем меньше будет вероятность возникновения конфликтной ситуации.

Отметим, подобные памятки имеются у вооружённых сил США, Великобритании, Франции и других стран, чьи военные выполняют свой долг за рубежом. Напомним, как сообщал Лайф, ранее Государственная дума приняла похожий закон, касающийся введения ряда ограничений для российских военных. В частности, речь шла про запрет военнослужащим передавать СМИ и публиковать в Интернете информацию о себе, своих сослуживцах, ведомстве, части или месте прохождения службы.