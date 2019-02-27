Секретный отряд. Как попасть на службу в Силы спецопераций Минобороны

Почти сразу после их создания Силы специальных операций (ССО) МО РФ были абсолютно засекречены. Лайф выяснил, что есть несколько способов попасть на службу в это элитное подразделение.

Лучшие из лучших

Силы специальных операций РФ даже близко не похожи на самые боеспособные спецподразделения в Российской армии ни по своей структуре, ни по роду деятельности. Если в спецназе ГРУ можно отслужить по призыву, то попасть в ССО на срочную службу попросту невозможно. Штатная численность ССО, финансирование, география работы, не говоря уже о других сведениях, тщательно охраняются органами контрразведки и представляют собой одну из самых важных гостайн. В ССО не приглашают "по знакомству" — каждый кандидат, будь то обычный боец или командир группы, проходит тщательный отбор, а личное дело каждого военнослужащего изучается не один месяц.

Самый простой способ попасть в ССО — зарекомендовать себя на службе по контракту. Источники Лайфа в Минобороны отмечают, что кроме идеального послужного списка и минимум одного "твёрдого" контракта в армии потенциальный кандидат на зачисление в ССО должен иметь твёрдый характер, устойчивую психику, идеальное здоровье, способность работать с людьми и умение нестандартно подходить к решению сложных боевых задач. Таких людей, как отмечают источники Лайфа в МО, в Российской армии много, однако в Силы специальных операций попадает лишь 4–5 % от общего количества заявленных претендентов. Большую часть из кандидатов отсеивают ещё на этапе подбора, а те, кто соответствует всем требованиям, получают "приглашение на специальное тестирование", по итогам которого кандидат получает предложение послужить в спецвойсках.

Один за всех

Один из самых доступных способов зачисления в ССО — профильное военное образование. По некоторым данным, предпочтение при поиске кандидатов в Силы специальных операций отдаётся выпускникам Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ). Особенным спросом среди представителей спецподразделений пользуются молодые парни, окончившие РВВДКУ по специальности "войсковая разведка", и курсанты кафедры применения подразделений специального назначения. При этом награды за отличную учёбу также принимаются во внимание, однако не являются определяющими факторами при приёме на службу. Другое учебное заведение, из которого выпускаются лучшие кадры для ССО, — Новосибирское высшее военное командное училище. Особое внимание рекрутеры Минобороны уделяют отличникам с кафедры тактики, разведки и воздушно-десантной подготовки.

Существенное внимание оказывается и вузам, из которых на службу в ССО попадают одарённые и крайне перспективные молодые люди. Одно из таких мест — Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооружённых сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского, после окончания которой с отличием на службу в Силы специальных операций был распределён Александр Прохоренко. Тот самый старший лейтенант, которого на Западе прозвали "железным русским". 17 марта 2016 года Прохоренко принял бой с террористами в провинции Хомс и, не желая сдаваться противнику, вызвал огонь на себя.

Люди особого назначения

Не менее показательна в этом отношении и биография другого бойца Сил специальных операций. Ефрейтор Денис Портнягин попал на службу в ССО не сразу — сначала отучился, служил срочную службу в войсках специального назначения, а после выхода на гражданку работал на производстве. В 2012 году Портнягин вернулся на службу, но не в армию, а в спецназ МВД. Получил краповый берет и затем был принят на службу в ССО. О скромном парне с Поволжья никто бы так и не узнал, если бы не бой 16 августа 2017 года, за который молодой ефрейтор был удостоен звания Героя Российской Федерации. После того как все члены отряда, включая командира, были тяжело ранены, Портнягин принял решение продолжать бой и в одиночку отразил атаку противника и уничтожил не менее 14 боевиков.

Как отмечают источники Лайфа в Минобороны, принимать такие решения в сложной обстановке могут люди с определённым складом ума и характера, и каждое подразделение ССО комплектуется не только опытными военными, но и психологами. Попасть в Силы специальных операций, как отмечают источники в Минобороны, можно и из других родов войск. В каждой части, "поставляющей" лучшие кадры для ССО, регулярно проходят отборочные этапы, включающие в себя первичное, физическое и специальное тестирование. В рамках этих программ любой желающий может пройти через необходимый минимум специальных мероприятий, после которых командование воинской части может рекомендовать его к переводу в ССО. Требования для попавших в ССО из Росгвардии, спецназа ФСБ, ВДВ, Военно-морского флота и других родов войск одинаковы, и после зачисления в элитные войска даже самый опытный специалист будет проходить дополнительное обучение.

По собственному желанию

Психологи и бывшие командиры подразделений специального назначения отмечают, что у военных имеется внегласный стоп-лист на определённых кандидатов, намерения которых могут быть под вопросом. На верхних позициях в этом списке — "патологические герои", предпочитающие стрельбу и бой скрытным мероприятиям. Такие люди встречаются нередко, однако до высоких званий в Вооружённых силах чаще всего просто не дослуживаются. Не подходят и те, кто любой ценой пытается "выслужиться" перед начальством.

Такие люди, как отмечают специалисты, не годятся на роль командиров подразделений и в боевой обстановке могут принять решение, из-за которого выполнение боевой задачи и жизни людей окажутся под угрозой. При этом, как поясняют специалисты, просьба "направить на службу в ССО" часто воспринимается командованием как "дурной тон" и личное дело убирается на нижнюю полку служебного сейфа. Но не стоит обольщаться — даже при зачислении в ССО кандидат может быть "отправлен обратно", если его действия в составе группы могут быть восприняты как признаки недобросовестной службы. В этом случае на карьере в Вооружённых силах крест, конечно, не поставят, но до звания полковника уже не дослужиться.