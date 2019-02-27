На пороге ядерной войны? Чем угрожает миру индо-пакистанский конфликт

Вражда между двумя государствами тянется с момента обретения ими независимости от Британской империи в 40-х годах прошлого века.

На границе Индии и Пакистана вспыхнул конфликт. Если вчера индийские ВВС нанесли удар по позициям боевиков на пакистанской территории, то сегодня Пакистан сбил как минимум один истребитель Индии. Лётчику удалось катапультироваться и выжить, однако он попал в плен к пакистанским военным.

Точной информации, что же на самом деле сейчас происходит на индо-пакистанской границы, нет. В Нью-Дели уверяют, что в свою очередь также сбили пакистанский самолёт. Исламабад говорит, что сбитых индийских самолётов на самом деле два. Кроме того, в приграничном районе потерпел крушение и индийский военный вертолёт, члены экипажа погибли.

Вся эта череда событий привела к тому, что Пакистан полностью закрыл своё воздушное пространство до 1 марта, а Индия ввела ограничения на выполнение гражданских авиарейсов в северо-западных районах своей страны сроком на три месяца. Десяткам гражданских самолётов, в том числе и летящих из России, пришлось экстренно садиться или менять маршруты. Вооружённые силы Индии и Пакистана приведены в состояние боевой готовности. Хуже всего то, что обе страны имеют на вооружении ядерное оружие и баллистические ракеты для его доставки. Лайф разобрался в сути конфликта и спрогнозировал развитие событий.

Начиная со второй половины XX века Индия и Пакистан трижды вели против друг друга официальные боевые действия. Неофициально же конфликт между двумя странами не прекращался никогда, лишь немного затихал или, напротив, вспыхивал в виде пограничных перестрелок и использования диверсионных групп.

Прежде всего яблоком раздора послужила территория под названием Кашмир. И Исламабад (столица Пакистана. — Прим.ред.) и Нью-Дели (столица Индии. — Прим.ред.) считают этот регион исторически своим. Именно за обладание им и произошли первые две индо-пакистанские войны. Обе они не дали значительных результатов — при вмешательстве ООН регион поделили практически поровну.

Впрочем, в Кашмире есть и третий "игрок" — это Китай, который ещё в 1962 году установил контроль над высокогорным плато. Индия также оспаривает это и считает территории оккупированными. Но это другая история. Нас же интересует только Индия и Пакистан — между ними может разгореться новый конфликт вплоть до применения ядерного оружия.

Обе стороны обладают ядерными боезарядами. Индия — с 70-х годов прошлого века, а вот Пакистан присоединился к списку держав с ядерным оружием (так называемый ядерный клуб) только в конце XX века. Страны имеют различные средства доставки — от бомбардировщиков до баллистических ракет. При этом Индия активно разрабатывает даже атомные подводные лодки, вооружённые ракетами с ядерными боеголовками.

Однако, несомненно, по всем показателям в техническом, количественном, ресурсном и финансовом плане индийские вооружённые силы превосходят армию Пакистана. Согласно международному рейтингу Global Fire Power, индийская армия является четвёртой по силе в мире после армий США, России и Китая.

Исходя из этого, понимая, что шансы победить в открытом боестолкновении крайне малы, Исламабад так упорно и добивался создания ядерного оружия. А главное, принял Ядерную доктрину, согласно которой любая военная агрессия Индии в отношении Пакистана будет встречена "массированным возмездием". Проще говоря, бомбардировкой ядерным оружием.

Именно этот фактор и служит тем сдерживающим моментом, чтобы стороны не начали вражду, считает директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. Как рассказал военный эксперт Лайфу, не допустить войны между Индией и Пакистаном постараются и все члены международного сообщества.

— Поскольку участники данного конфликта являются обладателями ядерного оружия, возможность возникновения полномасштабного военного столкновения, конечно, мала. Потому что в это вмешается сейчас международное сообщество. Причём это будут и Россия, и Соединённые Штаты, и все члены так называемого ядерного клуба. В подобного рода конфликте кто готов идти до конца? Никто. Рассматривать прямой вооружённый конфликт этих двух стран — это самый последний вариант.

В то же время, по мнению эксперта, напряжение на границе так и будет сохраняться, потому как стороны не отступят от своих притязаний. А как минимум одна из них и вовсе взяла на вооружение тактику гибридной войны.

— Гибридная война (в Кашмире. — Прим. ред.) ведется постоянно. Практически всегда это боевики, которые действуют на определённых территориях при поддержке пакистанских властей и межведомственной разведки Пакистана. Боевые действия ведут непосредственно боевики, с ними воюют Вооружённые силы Индии. Пакистан не признаёт, что это его боевики. И это происходит раз за разом, — подытожил эксперт.