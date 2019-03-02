Оружие снайперов и киллеров. Что готовят на смену винтовке СВД

Легендарная винтовка Драгунова на протяжении более полувека была надёжным оружием военных более чем 30 стран.

ЦНИИточмаш разрабатывает новую полуавтоматическую снайперскую винтовку для Российской армии, которая сможет уверенно "работать" по живой силе вероятного противника на дистанциях свыше 800 метров. Новое оружие получило название "Уголёк". В случае принятия винтовки на вооружение встаёт вопрос: сможет ли она заменить знаменитые снайперские винтовки Драгунова (СВД). Несмотря на то, что СВД надёжно служат до сих пор, они морально устарели. Лайф разобрался, что находится сейчас на вооружении и может появиться в ближайшем будущем у российских снайперов.

В 1963 году на вооружение Советской армии была принята самозарядная снайперская винтовка Драгунова. Оружие в себе сочетало не только надёжность и простоту использования, как у автомата Калашникова, но и демонстрировало хорошую точность. Даже со штатным прицелом ПСО-1 среднестатистический боец поражал мишень на дистанции 400–800 метров. Меткий стрелок попадал точно в цель и на бóльших расстояниях. Введение снайперского патрона 7Н1 лишь увеличило точность. А его мощь обеспечивала поражение противника даже в средстве индивидуальной бронезащиты или лёгком транспорте.

Возможность ведения огня со скорострельностью около 30 выстрелов в минуту делала снайпера с СВД опаснейшим противником. Руководство Советской армии решило, что в составе каждого мотострелкового отделения должен быть боец с СВД.

Создание этого оружия было во многом обусловлено опытом ещё Великой Отечественной войны. Винтовка должна была быть простой в использовании, надёжной, самозарядной. Такой и получалась СВД. И даже больше: возможности её применения оказались настолько универсальны, что она прослужила в войсках более 50 лет, и однозначно говорить, что ей пора на покой, не рискнёт ни один эксперт.

— Замену СВД мы не сделаем никогда. Потому что на тех дистанциях, где работает СВД, до 800 м, можно потратить несколько миллиардов и ничего не сделать. СВД доведена до совершенства. Ею можно грести, её можно кидать — на дистанции 500–800 м она идеально работает. Наверное, на ней можно улучшать оптику, что-то ещё, но в целом лучше уже не сделать, — поделился мнением об СВД в интервью "Известиям" гендиректор ЦНИИточмаша Альберт Баков.

СВД стала и заветной мечтой киллеров, хотя достать её было очень трудно. Например, именно из этой винтовки 28 июля 2009 года на выходе из столичного ресторана "Тайский слон" был смертельно ранен лидер отечественного криминалитета Вячеслав Иваньков (Япончик). Позже он скончался в больнице.

Это совсем не значит, что не изменились современные условия ведения войны, потребности Российской армии и что СВД всё ещё им полностью соответствует. Например, опыт сирийской антитеррористической кампании показал, что вооружённым силам требуется полуавтоматическая винтовка, способная вести прицельный огонь на расстоянии свыше 800 метров. Именно над разработкой такого оружия сейчас и трудятся специалисты ЦНИИточмаша.

— Идёт работа над проектом "Уголёк". Речь идёт о создании снайперских комплексов для Минобороны — двух полуавтоматических снайперских винтовок. Мы столкнулись с тем, что в ряде случаев нужны винтовки, работающие на более дальней дистанции. Мы разрабатываем винтовки двух калибров — .308 и .338 Lapua Magnum. Но есть небольшая проблема: раньше работа по винтовке велась в интересах спецслужб. У них подход к комплектации несколько иной, чем у Минобороны, которое нам поставило жёсткие условия, — отметил Альберт Баков.

По словам гендиректора ЦНИИточмаша, первые образцы "Уголька" уже готовы, проводятся отстрелы нового вооружения, ведётся доработка в соответствии с пожеланиями военных и снайперов в частности.

Но не нужно думать, что, пока подобные образцы оружия не будут приняты на вооружение, российским снайперам придётся выцеливать противников из "старых" СВД. На вооружении как Минобороны РФ, так и силовых ведомств есть целый ряд высокоточного оружия, способного работать на огромных дистанциях.

Например, это винтовки небольшой калужской оружейной компании Lobaev Arms. Одна из этих винтовок была представлена российскому президенту Владимиру Путину на коллегии МВД 28 февраля. Примечательна она и тем, что именно из аналогичной винтовки сотрудники Lobaev Arms установили абсолютный рекорд в дальности стрельбы — 4210 метров.

Ещё одним российским дальнобойным стрелковым оружием является армейская снайперская винтовка крупнокалиберная (АСВК). Она использует мощные патроны калибром 12,7 мм в совокупности с системой продольно-скользящего поворотного затвора и длиной ствола в один метр. Снайпер может поражать даже легкобронированную технику на расстоянии в полтора километра. Официально АСВК была принята на вооружение Сухопутных войск России в 2013 году.

И хотя следующее оружие, о котором пойдёт речь, находится в первую очередь на вооружении спецслужб и Росгвардии, не упомянуть о нём нельзя. Это винтовка компании ORSIS — Т-5000. А в составе снайперского комплекса (оружие + патрон) она получила название "Точность". Естественно, такое имя ей досталось не зря. Винтовка отличается впечатляющей точностью даже на больших дистанциях. В 2012 году с помощью этого оружия снайперы знаменитой группы "Альфа" Центра спецназначения ФСБ России одержали победу на международном соревновании полицейских и армейских снайперов. Именно эти винтовки использовали и российские бойцы Сил специальных операций в Сирии. А новейшие модификации "Точности" в опытных руках могут спокойно поражать цели на дистанции около 2000 метров.

Естественно, мы перечислили далеко не всё оружие российских снайперов. Ведь многие из образцов имеют свою конкретную специфику. Например, не менее легендарная, чем СВД, винтовка снайперская специальная, более известная под названием "Винторез". Она используется на коротких дистанциях для ведения бесшумной стрельбы. Для аналогичных задач, но уже на дистанции до 600 метров по заказу Центра специального назначения ФСБ была разработана винтовка снайперская специальная крупнокалиберная "Выхлоп".

Важно отметить, что у российских снайперов есть полный комплекс вооружений для успешного выполнения своей работы. Однако такого универсального оружия, как СВД, предназначенного даже для не очень опытных стрелков, пока никто создать не мог. И не только в России. А потому винтовка Драгунова продолжает свою службу наравне с самыми современными образцами вооружений.