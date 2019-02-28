Росгвардия отследит лица и номера машин с беспилотников

Кроме того, для специальных мероприятий планируют использовать и вертолёты Ми-35.

Глава авиации Росгвардии генерал-лейтенант Александр Афиногентов сообщил, что для отслеживания и распознавания лиц, а также слежения за автомобилями планируется использовать специальные беспилотные аппараты с аппаратурой высокого разрешения. Как сообщает РИА "Новости", существующую систему распознавания планируется серьёзно усовершенствовать.

Афиногентов отметил, что модернизация системы будет заложена в государственную программу перевооружения. В данный момент, по словам главы авиации Росгвардии, разрешение систем видеонаблюдения уже не соответствует предъявляемым требованиям.