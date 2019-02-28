"Удав" против макарова. МВД показало президенту пистолет будущего

На смену легендарному пистолету Макарова рассматриваются два варианта: пистолеты ПЛ-15 и "Удав".

Президент России Владимир Путин сегодня участвовал в заседании коллегии МВД, но перед этим главе государства показали презентацию спецсредств и вооружений, которыми оснащена российская полиция. Среди разнообразного стрелкового оружия президенту представили и два перспективных пистолета, которые в ближайшем будущем могут заменить самое распространённое оружие правоохранителей — пистолеты Макарова (ПМ) и Ярыгина. Лайф разобрался, что это за новинки.

Необходимость перевооружения российских правоохранителей появилась далеко не вчера. Разработка нового пистолета, который пришёл бы на замену легендарному пистолету Макарова, надёжно отслужившего нашей стране более полувека, началась ещё в 90-х годах. Причина поиска нового оружия проста: изменился характер угроз. Бандиты стали использовать бронежилеты. Повысилась террористическая угроза, в условиях которой полицейским требовался больший боезапас. Например, магазин пистолета Макарова рассчитан всего лишь на 8 патронов, в то время как итальянская Beretta 92 — на 15 патронов, а австрийский Glock — на 17 и более (в зависимости от типа магазина. — Прим. ред.). Кроме того, на пистолет Макарова нельзя было установить дополнительные прицельные устройства или фонарик.

Впрочем, за 20 лет так и не появилось однозначного лидера-сменщика. Даже разрабатываемый для смены макарова пистолет Ярыгина, он же "Грач", или MP-443, не стал полноценной заменой легендарного оружия отечественной полиции.

Ярыгинский "Грач" имеет хорошую точность, удобно сидит в руке, у него магазин на 18 патронов. Кроме того, разработчики отказались от пээмовского патрона 9 х 18 мм в пользу распространённого 9 х 19 мм парабеллума. Однако наблюдался ряд недостатков в пистолете. И хотя, например, армия приняла его на вооружение ещё в 2003 году, в массовое производство пистолет поступил лишь в 2011-м. Тогда же он начал поступать и на вооружение подразделений МВД.

Одним из главных претендентов на смену ПМ в последнее время называют пистолет Лебедева, точнее его последнюю модификацию ПЛ-15. Это оружие было создано группой конструкторов концерна "Калашников". Пистолет оказался негабаритным, что является большим плюсом для полицейского оружия. Конструкторы даже предусмотрели и более компактную версию для повседневного оперативного ношения.

Как сообщали разработчики, концепция этого оружия была создана совместно с инструкторами центра подготовки спецназа ФСБ и ведущими стрелками-спортсменами. Главными достоинствами оружия называются его эргономика и баланс. Низкое расположение оси ствола уменьшило его подброс при выстреле, что обеспечило хорошую точность и скорострельность. Кроме того, он одинаково удобен как для правшей, так и для левшей.

Вторым перспективным оружием российской полиции стал пистолет "Удав", он же и привлёк повышенное внимание Владимира Путина. Президент подержал его в руках и поинтересовался его характеристиками.

Изначально "Удав" разрабатывался специально для российской армии и представлял из себя пистолетный комплекс. То есть оружие создавалось специально с учётом специфики патрона. В данном случае речь идёт о мощном патроне калибром 9 х 21 мм. Такое технологическое решение позволило увеличить прицельную дальность стрельбы до 100 метров. Кроме того, обеспечило не только возможность поражения противника в бронежилете, но и поражение небронированного автотранспорта.

На вооружении российских спецслужб уже имеется подобный пистолетный комплекс — самозарядный пистолет Сердюкова (другие названия: СПС, СР-1, "Гюрза"). На основе этого оружия и создавался "Удав". Собственно, Пётр Сердюков является также одним из разработчиков нового перспективного пистолета.

Первое отличие от "Гюрзы", которое бросается в глаза: "Удав" сделан частично из композитных материалов. Это значительно снизило его массу. Даже в снаряжённом состоянии пистолет (магазин вмещает 18 патронов. — Прим. ред.) весит всего лишь 0,98 кг. Для сравнения: масса снаряжённого ПМ составляет 0,81 кг, но у него в магазине 8 патронов, которые к тому же сами по себе чуть легче патрона 9 х 21, используемого "Удавом".

Как сообщают представители ЦНИИточмаша, с августа по декабрь 2018 года пистолет прошёл все необходимые государственные испытания, в ходе которых были подтверждены его живучесть и способность функционировать в экстремальных условиях. В частности, "Удав" может использоваться в широком диапазоне температур — от плюс 50 до минус 70 градусов по Цельсию. Теперь слово за государственной комиссией, которая приступила к изучению результатов испытаний.

Подробнее о вариантах возможной замены пистолетов Макарова в российской армии и правоохранительных органах читайте в материале Лайфа.