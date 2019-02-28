Российские истребители Су-30 и американские F-16 впервые сошлись в воздушном бою

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Российские истребители Су-30 и американские F-16 впервые сошлись в воздушном бою

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Фото: © Russian Defense Ministry Press Service via AP

Отмечается, что воздушная схватка произошла на границе Пакистана с Индией и могла привести к началу войны.

Как отмечает Economic Times, всего в воздушной схватке принимали участие 32 самолёта, принадлежащие как ВВС Индии, так и ВВС Пакистана. Для патрулирования приграничного района Военно-воздушные силы Индии задействовали не менее четырёх российских самолётов, в то время как ВВС Пакистана направили в район не менее восьми истребителей F-16 американского производства.

Индийские военные заявляют об одном сбитом самолёте противника, однако пакистанские военные опровергают эту информацию. Как отмечают СМИ, ВВС Пакистана сообщают о том, что истребительная авиация не направлялась в район предполагаемого воздушного боя.

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