Не готов, но и так сойдёт. ВМС США приняли на вооружение истребители F-35

Отмечается, что полная боевая готовность истребителей будет достигнута не сразу, а первый боевой поход состоится через несколько лет.

Американский портал FlightGlobal сообщает, что ВМС США заявили о принятии на вооружение первой партии истребителей F-35. После серии испытательных выходов в море истребители признали пригодными для эксплуатации с авианосца, и машинам был присвоен статус "начальной оперативной готовности". При этом американские эксперты отмечают, что достичь текущих показателей собирались ещё в 2014 году, однако из-за проблем с самолётом срок первых тестов пришлось "сдвинуть" на пять лет.

Ранее Лайф сообщал, что большая часть критически важных для эксплуатации самолёта F-35 узлов и деталей выходит из строя раньше времени. Военные эксперты из США отметили, что из-за множественных поломок реальный ресурс истребителей F-35 может быть ниже заявленного производителем в четыре раза — всего 2,1 тысячи часов вместо ожидаемых восьми тысяч. Позднее стало известно, что первый официальный отказ от истребителей F-35 оформила Германия. Минобороны страны сделало выбор в пользу истребителей национального производства.