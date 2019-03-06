Назван первый носитель ядерных беспилотников "Посейдон"

Первым носителем необитаемых подводных аппаратов "Посейдон" станет подлодка специального назначения проекта 09852 "Белгород", спуск которой на воду ожидается во втором квартале 2019 года. Как сообщает ТАСС, достройка субмарины на плаву и швартовые испытания будут проведены в течение 2019 года, на боевое дежурство "Белгород" планируется поставить в 2020 году.
АПЛ "Белгород" сможет нести на борту шесть стратегических беспилотных аппаратов с ядерной боевой частью. Сообщается также, что второй штатный носитель "Посейдонов" — АПЛ "Хабаровск" проекта 09851 — будет спущен на воду весной 2020-го. Ввести в боевой состав флота субмарину планируют в 2022 году.
В ряде источников отмечается, что многоцелевая океанская система давно готова к боевому дежурству и оперативному развёртыванию. Уже 20 февраля 2019 года Минобороны России опубликовало кадры с испытаний беспилотников "Посейдон". Незадолго до публикации испытаний стало известно, что ядерные беспилотники могут идентифицировать цели самостоятельно. На пути к цели аппараты могут проходить противолодочные рубежи и иные системы защиты противника не только за счёт глубины, но и за счёт бортовых радиоэлектронных систем.
Ранее отмечалось, что российский атомный подводный беспилотник "Посейдон" сможет развивать максимальную подводную скорость хода более 200 километров в час. Первыми облик подводной лодки "Белгород" смоделировали американские специалисты. Американский журнал Covert Shores опубликовал изображение с возможной схемой размещения аппаратов специального назначения на подводной лодке К-329 "Белгород". Отмечается, что подлодка специального назначения "Белгород" станет одним из основных кораблей, охраняющих морские границы России. Американские эксперты считают, что новая субмарина будет выполнять сугубо разведывательные миссии.
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