Полярный расклад. Как США готовятся сдерживать Россию в Арктике

Северный морской путь теперь не просто беспокоит американских военных и высшее руководство США. Едва скрываемое раздражение переходит в практическую плоскость — США разрабатывают стратегию сдерживания России в Заполярье. Лайф разбирался, зачем Америка готовится воевать с Россией в Арктике.

Деньги не пахнут

Глобальное потепление, раскрывшее удобный для навигации и крайне дешёвый Северный морской путь, всего несколько лет воспринималось как бедствие. Однако теперь, когда контроль над удобным маршрутом взяла Россия, в дело вмешиваются американцы. Логика действий и заявлений США проста и в целом почти ничем не отличается от высказываний Мадлен Олбрайт, однажды заявившей, что "одна страна не вправе владеть богатствами Сибири". В целом претензии США на Арктику не ограничиваются особой экономической зоной: не секрет, что США Заполярье нужно целиком и конкурентов на этом поле американцы видеть не хотят.

Для того чтобы влезть в Арктику, у американцев много причин. Взять хотя бы разведанные запасы нефти и газа: только на российском Крайнем Севере сосредоточено до 80 процентов всей арктической легкоизвлекаемой нефти и практически весь природный газ. Если учесть, что таяние льдов Арктики открывает доступ к "российским" 100 млрд баррелей нефти, нетрудно догадаться, какие деньги Россия может заработать на разработке шельфовых месторождений. Если прибавить к нефти и газу запасы никеля, угля, золота, меди, урана, алмазов и вольфрама, то становится очевидно, что ближайшая цель США — не дать России заработать на богатствах Арктики.

Не газом единым

Другая цель США — не дать России утвердиться в статусе морской державы. При этом развитие ВМФ России и разработка ресурсов в Арктике связаны напрямую. Военные корабли из состава флота, а также вспомогательные силы обеспечивают судоходство по Северному морскому пути, который существенно короче и несоизмеримо безопаснее маршрута через Суэцкий канал. Для наглядности необходимо добавить цифры: стоимость прохода сухогруза по Суэцкому каналу составляет около $250 тыс. за корабль. Проход по Северному морскому пути бесплатный, однако в сложной ледовой обстановке собственнику груза может потребоваться сопровождение ледокола.

Аренда ледокола (необязательно атомного) обойдётся в $150–200 тыс. Следует помнить и о другом — переход из Азии в Европу по СМП занимает 17–20 дней, в то время как через Суэцкий канал танкеры и сухогрузы идут более месяца. Если умножить количество кораблей на валюту, то получается, что СПМ составляет реальную конкуренцию Суэцкому каналу. Тем более что в "Росатоме" давно заявили, что даже после завершения навигации с июля по октябрь на маршруте не будет "ни очередей, ни пиратов". Даже с учётом аренды ледокола, как отмечают представители компаний из Сингапура и КНР, стоимость прохода по СМП на 40 процентов ниже, чем через Суэцкий канал.

Важно отметить и другое — впервые в истории США военные корабли со звёздно-полосатым флагом должны ПРЕДУПРЕЖДАТЬ о намерениях пройти по Севморпути за 45 дней. В заявке на проход должны быть указаны подробные данные о корабле: цель визита, детальный маршрут и продолжительность плавания. Кроме того, корабль должен принять на борт российских лоцманов.

При этом Россия вправе отказать иностранным кораблям в проходе по СПМ без объяснения причин. В случае самовольного плавания экипаж корабля-нарушителя может быть арестован или уничтожен, если будет проявлена агрессия.

Не хозяева морей

Экономический пинок в пах для американцев в этом смысле страшнее военного. Фактически впервые после завершения холодной войны Соединённые Штаты сталкиваются с прямой угрозой собственному доминированию в мире. По вполне понятной причине американцы, не желающие терять контроль над каждым регионом мира, засобирались ответить на действия России, которая всего лишь занимается освоением СОБСТВЕННЫХ территорий. Командующий Европейским командованием ВС США генерал Кёртис Скапарротти не стал подбирать слова и заявил, что Россия — опасный и неудобный конкурент, которого нужно "убрать" из региона.

Мы посылаем сигнал, что Арктика для нас важна. Северный морской путь проходит вблизи российских границ, и они усилили свои военные базы, перебросили истребители. Нам пришлось скорректировать планы, чтобы обеспечить сдерживание России Кёртис Скапарротти

Фактически США будут обязаны отчитываться о планах "зайти" в северные широты в непосредственной близости от российских границ — неслыханный удар по имиджу самых многочисленных военно-морских сил и государству в целом.

Большая война

Большинство войн в новейшей истории начиналось из-за ресурсов. О возможности прямого военного столкновения в Арктике уже заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, Арктика превратилась в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств. Это может привести к нарастанию конфликтного потенциала в регионе. При этом роль главного разжигателя, как нетрудно догадаться, отводится Соединённым Штатам.

Правда, пересмотреть уже оформленные границы северных государств военным способом почти невозможно. Разжигать большую войну пока нечем: собственного ледокольного флота у США нет и не предвидится следующие 10 лет, а все американские военные технологии не адаптированы для работы в арктических широтах. Авианосец в арктические льды загнать нельзя, а другого средства для проецирования силы в распоряжении США нет. Просьба о проходе по Северному морскому пути для США — форменное унижение, а любая попытка прогуляться по Арктике собственными силами может обернуться необходимостью просить о спасательной операцией, провести которую (в случае необходимости) сможет только Россия.

Ответ на любую провокацию

Полноценная боевая группировка в Арктике есть только у России. Сухопутные войска, ракетные комплексы, истребители, ледоколы с вооружением и регулярные учения — к освоению Заполярья Россия подошла основательно. На подготовку к защите собственных интересов в Арктике ушло не менее 15 лет. У Соединённых Штатов по состоянию на 2019 год кроме гражданской техники и одного полуживого ледокола нет ничего, что может обеспечить присутствие американской военной машины в Заполярье. Неизвестно, знает ли об этом командующий силами США в Европе генерал Скапарротти, но любая попытка развязать передел границ в Арктике через военную провокацию не только обречена на провал, но и в ближайшей перспективе вообще не может состояться.