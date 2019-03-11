В США признали "российское происхождение" истребителя F-35

Американские эксперты уверены, что без решений, отработанных ещё при СССР, создать машину было бы нельзя.

Аналитический ресурс Task&Purpose опубликовал материал, согласно которому программа по созданию американского истребителя пятого поколения F-35 действительно была реализована на базе советских технологий. Как отмечает The National Interest, американский истребитель хоть и не представляет собой точную копию советской машины, однако в нём содержится "русская ДНК" от истребителя Як-141.

Как отмечает TNI, Як-141 должен был "закрыть" большую часть потребностей советского Военно-морского флота и Вооружённых сил в самолётах для быстрого реагирования, однако в "столкнувшемся с реальностью" Советском Союзе программу так и не завершили. Як-141, как отмечают американские эксперты, долгое время считался совершенно секретным проектом, но после завершения холодной войны его начали возить по выставкам, а компании из США просто скопировали и доработали систему взлёта и посадки с поворотным соплом двигателя.

Отдельно отмечается, что партнёрство ОКБ Яковлева и компании Lockheed Martin просуществовало два года — с 1995 по 1997-й, после чего американские инженеры отказались от дальнейших совместных работ.