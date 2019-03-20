В США показали российского "убийцу авианосцев" с ракетами "Циркон"

Подводная лодка проекта 885М "Ясень-М", согласно информации американских экспертов, будет "вооружена до зубов".

Американский аналитический ресурс Covert Shores опубликовал вероятный облик российской многоцелевой субмарины 885М "Ясень-М". Отмечается, что кроме ракет "Калибр-ПЛ" атомная подводная лодка получит универсальный пусковой контейнер для гиперзвуковых ракет "Циркон".

Эксперты из США отмечают, что отличительной чертой ракет этого типа является гораздо большая скорость полёта по сравнению с любыми крылатыми ракетами предыдущих поколений — 11 тыс. километров в час. Дальность пуска ракеты, согласно открытым данным, составляет не менее 1 тыс. километров.

Напомним, что ранее на сайте Covert Shores был опубликован вероятный внешний облик носителя глубоководных аппаратов с ядерным зарядом "Посейдон".