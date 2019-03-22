Проверка на вшивость. Зачем Трамп хочет отдать Голанские высоты Израилю

Права только для избранных. Примерно так политологи и аналитики оценивают заявление президента США, который планирует признать израильскими Голанские высоты — территорию, которую Израиль оккупировал 52 года назад.

Дипломат и переговорщик

Вообще, президент Трамп где-то в глубине себя, может, и сохранил мысль о том, что его работа на важном посту может способствовать установлению мира во всём мире. Правда, то ли в силу неосведомлённости в некоторых международных вопросах, то ли в силу "синдрома бизнесмена" Дональд Трамп проводит политику США прямолинейно, вызывая поочерёдный гнев не только у оппонентов, но и у партнёров. Стремление принести стабильность в целый регион для Трампа не просто цель. Это каноническая идея, реализовать которую в соответствии с духом Ближнего Востока без большой войны нельзя.

Ходить за примерами далеко не нужно. Захотели американцы принести мир и стабильность в Ирак — начали с его уничтожения. Решили провернуть то же самое в Сирии — в итоге многие города, которые "отрабатывала" американская авиация, лежат в руинах. Голанские высоты, большую часть которых Израиль занял больше 50 лет назад, — кровоточащая рана, любое воздействие на которую может привести к новой войне. Понятно, что США постоянно выступают на стороне Израиля — сначала перенос посольства в Иерусалим, а теперь ещё и Голанские высоты. Но общий курс на резкое решение проблемы через её обострение вызывает беспокойство, и в современных условиях, когда многие региональные проблемы обострены до предела, такой подход к миротворчеству может привести к настоящему геноциду. Это всё равно что просить хирурга проводить операцию грязным скальпелем, поднятым с пола.

Сидят довольные

Голанские высоты де-юре принадлежат (и всегда принадлежали) Сирии. С 1944 года возвышенности входили в состав территории сирийской провинции Кунейтра. Израиль захватил значительную часть Голанских высот в ходе "шестидневной войны" в 1967 году, а в 1981 году военной операции придали официальный статус — кнессет страны утвердил единоличный, односторонний суверенитет Израиля над этими территориями. При этом значительную часть территории со стороны Сирии уже после начала вторжения боевиков в 2011–2012 годах заняли разнообразные террористические формирования, окончательно выбить которые с помощью авиации и тяжёлой артиллерии удалось лишь к концу 2017 года.

Стоит напомнить, что израильтяне в этом конфликте хоть и не выступали ни на чьей стороне, но регулярно наносили удары как по столице Сирии, так и по сирийской же части Голанских высот, объясняя это вопросами безопасности. Юридический же статус Голанских высот, несмотря на воинственные планы жителей Святой земли, остаётся неизменным — эта земля между Сирией и Израилем по-прежнему остаётся территорией Сирийской Республики и никакого отношения, даже формального, к Израилю не имеет. Однако эти обстоятельства никак не беспокоят израильских законодателей, которые считают, что территорию Голанских высот Сирия получила незаконно чуть ли не после раздела Османской империи.

Клин клином

Если политические и исторические мотивы Израиля можно подвергнуть сомнению, то в военном смысле Голанские высоты являются стратегической высотой, форпостом, сдать который — значит потерять превосходство над противником. Правда, прямолинейность Трампа отнюдь не значит, что он простак и стремление признать Голаны за Израилем поможет президенту США решить сразу несколько проблем одновременно. Существует мнение, что таким образом президент США пытается столкнуть лбами Сирию и Израиль напрямую, раз сместить президента Асада собственными силами не удалось.

Сейчас Голанские высоты — демилитаризованная территория, охраняют которую миротворцы под эгидой ООН. После признания права Израиля на Голанские высоты миротворцев с линии разграничения могут убрать, и тогда Израиль и Сирия могут начать небольшую, но кровавую войну за право распоряжаться территориями, особенно с учётом того, что Правительство Сирии собирается "любыми путями" вернуть контроль над утраченной территорией. Закончиться это может крайне печально: от ограниченных обстрелов дело может дойти до более масштабных столкновений. Правда, начнётся война или нет, зависит сразу от нескольких причин. В беседе с Лайфом профессор МГУ имени М.В. Ломоносова политолог Андрей Манойло заметил, что для военного конфликта пока нет никаких условий, а заявление Трампа носит внутриполитический характер.

Такие намерения — из той же серии, что и перенос Посольства США в Иерусалим. Делается это для того, чтобы "задобрить" израильское лобби в США. Возможно, для того, чтобы последние смогли "прикрыть" Трампа в будущем Андрей Манойло

При этом сам регион Голанских высот оккупирован Израилем не только исходя из стратегического положения. Как отметил военный эксперт Юрий Лямин, для отказа от диалога по Голанским высотам и признания этой территории израильской есть и другие причины.

С экономической точки зрения для Израиля Голанские высоты важны ещё как водораздел, откуда дождевая вода стекает в израильский сельскохозяйственный район долины Хула, расположенный у подножия Голан Юрий Лямин

Партнёры больше не партнёры

С другой стороны, признание Голанских высот территорией Израиля — хорошая "проверка на вшивость" союзников в Европе, которые начали воспринимать действия Трампа как откровенное самодурство, которое никак не способствует улучшению безопасности. Представитель дипломатической службы ЕС Майя Косьянчич уже открестилась от планов Трампа и заявила, что Европейский союз не намерен признавать Голанские высоты частью Израиля. В связи с тем что европейские союзники США внезапно "сорвались с поводка" и заявляют не то, что от них обычно требуют, ситуация с Голанскими высотами может быстро перерасти в новый виток противоречий между США и ЕС, от которого рукой подать до переформатирования НАТО.

Да, повод для наезда на подопечных по альянсу, может быть, и незначительный, но президент США славится тем, что любит указывать истинное место тем, кто "ходит под США". Не исключено, что после одностороннего признания Голанских высот за Израилем ряд государств ЕС не только не согласятся, но и осудят действия США. После этого, само собой, в игру включится Дональд Трамп, который в своём фирменном стиле покажет европейцам, сколько они на самом деле должны американской армии за "крышу" в Европе и что нужно сделать, чтобы неприятные вопросы (пока) не задавали.